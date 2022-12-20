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В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика
В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика - РИА Новости Крым, 20.12.2022
В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика
Водитель рейсового автобуса в Евпатории приговорен к полутора годам лишения свободы за смертельный наезд на уборщика. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T17:31
2022-12-20T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса в Евпатории приговорен к полутора годам лишения свободы за смертельный наезд на уборщика. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирюк.Уточняется, что ДТП произошло 1 августа текущего года по ул. Эскадронной. Водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения при проезде кольца и наехал на мужчину, который убирал проезжую часть. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько дней."Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", — уточнила она.По решению суда водитель автобуса проведет год и шесть месяцев в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься связанной с управлением транспорта деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу.
https://crimea.ria.ru/20221213/voditelya-avtobusa-osudyat-za-gibel-kommunalschika-v-evpatorii-1125851721.html
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РИА Новости Крым
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96
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крым, евпатория, прокуратура республики крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, закон и право, суды крыма
В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика

Водителя рейсового автобуса в Евпатории осудили за смертельный наезд на коммунальщика

17:31 20.12.2022 (обновлено: 17:33 20.12.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса в Евпатории приговорен к полутора годам лишения свободы за смертельный наезд на уборщика. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирюк.
Уточняется, что ДТП произошло 1 августа текущего года по ул. Эскадронной. Водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения при проезде кольца и наехал на мужчину, который убирал проезжую часть. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько дней.
Водителя автобуса осудят за гибель коммунальщика в Евпатории - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 15:32
Водителя автобуса осудят за гибель коммунальщика в Евпатории
"Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", — уточнила она.
По решению суда водитель автобуса проведет год и шесть месяцев в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься связанной с управлением транспорта деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу.
 
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