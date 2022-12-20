https://crimea.ria.ru/20221220/v-krymu-voditelya-reysovogo-avtobusa-osudili-za-naezd-na-kommunalschika-1126017708.html

В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика

В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика - РИА Новости Крым, 20.12.2022

В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика

Водитель рейсового автобуса в Евпатории приговорен к полутора годам лишения свободы за смертельный наезд на уборщика. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T17:31

2022-12-20T17:31

2022-12-20T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса в Евпатории приговорен к полутора годам лишения свободы за смертельный наезд на уборщика. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирюк.Уточняется, что ДТП произошло 1 августа текущего года по ул. Эскадронной. Водитель рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения при проезде кольца и наехал на мужчину, который убирал проезжую часть. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько дней."Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", — уточнила она.По решению суда водитель автобуса проведет год и шесть месяцев в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься связанной с управлением транспорта деятельностью на два года. Приговор не вступил в законную силу.

https://crimea.ria.ru/20221213/voditelya-avtobusa-osudyat-za-gibel-kommunalschika-v-evpatorii-1125851721.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, прокуратура республики крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, закон и право, суды крыма