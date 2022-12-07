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В Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП
В Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП
В Крыму будут судить 49-летнего водителя "КамАЗа", который перевозил трубы, не закрепил их и стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 49-летнего водителя "КамАЗа", который перевозил трубы, не закрепил их и стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.По данным пресс-службы, трагедия произошла в июле в Красногвардейском районе Крыма.При падении труба пробила лобовое стекло встречной машины LADA, водитель которой получил травму, врезался в дерево и погиб на месте ДТП. Как уточнили в прокуратуре, водитель грузовика полностью признал свою вину. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему придется ответить перед законом. Обвинительное заключение направлено в Красногвардейский районный суд.
https://crimea.ria.ru/20221207/strashnaya-avariya-s-gruzovikom-i-mikroavtobusom-v-dnr-pogibli-16-chelovek-1125727519.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура республики крым, происшествия, крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, общество
В Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП

В Крыму водитель "КамАЗа" не закрепил груз и стал виновником гибели человека

11:04 07.12.2022 (обновлено: 11:50 07.12.2022)
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 49-летнего водителя "КамАЗа", который перевозил трубы, не закрепил их и стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
По данным пресс-службы, трагедия произошла в июле в Красногвардейском районе Крыма.

"Управляя автомобилем "КамАЗ", двигаясь по автодороге в сторону Петровки, водитель не обеспечил соблюдение требования безопасности при перевозке груза, в результате во время движения с автомобиля упал тент с металлической трубой", - сообщили в прокуратуре.

При падении труба пробила лобовое стекло встречной машины LADA, водитель которой получил травму, врезался в дерево и погиб на месте ДТП. Как уточнили в прокуратуре, водитель грузовика полностью признал свою вину.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему придется ответить перед законом. Обвинительное заключение направлено в Красногвардейский районный суд.
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