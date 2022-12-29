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Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште

Полиция проводят проверку по факту смертельного ДТП в Алуште, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T07:49

2022-12-29T07:49

2022-12-29T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек- РИА Новости Крым. Полиция проводят проверку по факту смертельного ДТП в Алуште, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Авария произошла около 03.30. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны ул. Сергея Ценского в направлении ул. Симферопольская, не справился с управлением и врезался в дерево. В машине было четыре человека, все они погибли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшиеПогиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под СимферополемСмертельная авария: на трассе в Крыму иномарка влетела в опору ЛЭП

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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