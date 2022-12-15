На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие
В тройном ДТП на трассе "Таврида" фура въехала в легковушки, пострадали два человека
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Водитель легковушки спровоцировал тройное ДТП с большегрузом на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Авария произошла утром в четверг недалеко от села Луговое в Ленинском районе Крыма. Отмечается, что водитель легковушки Renault не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2111. Фура, ехавшая следом, затормозить не успела.
"Движущийся сзади грузовой автомобиль Iveco с прицепом платформой, совершил наезд на данные легковые транспортные средства. В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства Renault травмированы и доставлены в ближайшее медицинское учреждение", — сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работает дополнительный наряд ДПС, который регулирует движение. Обстоятельства и причины аварии выясняются, уточнили в МВД.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
ДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе