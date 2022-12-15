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На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие
На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.12.2022
На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие
Водитель легковушки спровоцировал тройное ДТП с большегрузом на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T15:24
2022-12-15T15:16
ситуация на дорогах крыма
крым
трасса таврида
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Водитель легковушки спровоцировал тройное ДТП с большегрузом на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Авария произошла утром в четверг недалеко от села Луговое в Ленинском районе Крыма. Отмечается, что водитель легковушки Renault не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2111. Фура, ехавшая следом, затормозить не успела.Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки &gt;&gt;На месте ДТП работает дополнительный наряд ДПС, который регулирует движение. Обстоятельства и причины аварии выясняются, уточнили в МВД.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, трасса таврида, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым
На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие

В тройном ДТП на трассе "Таврида" фура въехала в легковушки, пострадали два человека

15:24 15.12.2022
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе
ДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Водитель легковушки спровоцировал тройное ДТП с большегрузом на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Авария произошла утром в четверг недалеко от села Луговое в Ленинском районе Крыма. Отмечается, что водитель легковушки Renault не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2111. Фура, ехавшая следом, затормозить не успела.
Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки >>
"Движущийся сзади грузовой автомобиль Iveco с прицепом платформой, совершил наезд на данные легковые транспортные средства. В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства Renault травмированы и доставлены в ближайшее медицинское учреждение", — сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работает дополнительный наряд ДПС, который регулирует движение. Обстоятельства и причины аварии выясняются, уточнили в МВД.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе
ДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
ДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Таврида в Ленинском районе
 
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