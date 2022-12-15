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На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие

На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.12.2022

На трассе "Таврида" фура смяла легковушки, есть пострадавшие

Водитель легковушки спровоцировал тройное ДТП с большегрузом на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T15:24

2022-12-15T15:24

2022-12-15T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Водитель легковушки спровоцировал тройное ДТП с большегрузом на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Авария произошла утром в четверг недалеко от села Луговое в Ленинском районе Крыма. Отмечается, что водитель легковушки Renault не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2111. Фура, ехавшая следом, затормозить не успела.Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки >>На месте ДТП работает дополнительный наряд ДПС, который регулирует движение. Обстоятельства и причины аварии выясняются, уточнили в МВД.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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