https://crimea.ria.ru/20221210/opasnyy-obgon-na-vostoke-kryma-stolknulis-tri-legkovushki-1125794231.html

Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки

Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки

Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Ленинском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T14:46

2022-12-10T14:46

2022-12-10T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Ленинском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла в селе Багерово.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Тавриде" из-за гололеда столкнулись десять машинВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТПВ Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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