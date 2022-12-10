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Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
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Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Ленинском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T14:46
2022-12-10T14:50
ситуация на дорогах крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Ленинском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла в селе Багерово.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Тавриде" из-за гололеда столкнулись десять машинВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТПВ Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
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РИА Новости Крым
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крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма
Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки

В тройном ДТП на востоке Крыма пострадал человек

14:46 10.12.2022 (обновлено: 14:50 10.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Ленинском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Авария произошла в селе Багерово.
"18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, совершая обгон впереди движущегося ВАЗ-21099, допустил с ним столкновение. После этого последний отбросило влево на припаркованный автомобиль "ИЖ 2126-230". В результате аварии пострадал 23-летний пассажир автомобиля "девяносто девятой", - рассказали в ведомстве.
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