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Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Ленинском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T14:46
2022-12-10T14:46
2022-12-10T14:50
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения трех автомобилей в Ленинском районе Крыма, полиция проводит проверку. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Авария произошла в селе Багерово.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Тавриде" из-за гололеда столкнулись десять машинВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТПВ Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
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РИА Новости Крым
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крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма
Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
В тройном ДТП на востоке Крыма пострадал человек
14:46 10.12.2022 (обновлено: 14:50 10.12.2022)