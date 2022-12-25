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Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузового автомобиля MAN и легковушки в Симферопольском районе. Как указали в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T14:46
2022-12-25T14:46
2022-12-25T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузового автомобиля MAN и легковушки в Симферопольском районе. Как указали в пресс-службе МВД по Крыму, авария произошла в субботу, 24 декабря, вблизи села Лекарственное на дороге Симферополь – Николаевка.Предварительно установлено, что 49-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым авто Renault Logan.На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
Врезался и перевернулся: в смертельном ДТП под Симферополем погиб водитель грузовика