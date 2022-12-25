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Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20221225/pogib-voditel-gruzovika-podrobnosti-smertelnoy-avarii-pod-simferopolem-1126122967.html
Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузового автомобиля MAN и легковушки в Симферопольском районе. Как указали в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T14:46
2022-12-25T14:40
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузового автомобиля MAN и легковушки в Симферопольском районе. Как указали в пресс-службе МВД по Крыму, авария произошла в субботу, 24 декабря, вблизи села Лекарственное на дороге Симферополь – Николаевка.Предварительно установлено, что 49-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым авто Renault Logan.На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221224/smertelnoe-dtp-v-krymu-gruzovik-naekhal-na-legkoe-avto-1126113734.html
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крым, симферополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мвд по республике крым, новости крыма, общество
Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем

Врезался и перевернулся: в смертельном ДТП под Симферополем погиб водитель грузовика

14:46 25.12.2022
 
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 24.12.22
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 24.12.22
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузового автомобиля MAN и легковушки в Симферопольском районе. Как указали в пресс-службе МВД по Крыму, авария произошла в субботу, 24 декабря, вблизи села Лекарственное на дороге Симферополь – Николаевка.
Предварительно установлено, что 49-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым авто Renault Logan.
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 24.12.22 - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 16:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Смертельное ДТП в Крыму: грузовик наехал на легкое авто и перевернулся
"После чего MAN выехал за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель грузовика смертельно травмирован", - уточняется в сообщении.
На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
 
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