https://crimea.ria.ru/20221225/pogib-voditel-gruzovika-podrobnosti-smertelnoy-avarii-pod-simferopolem-1126122967.html

Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем

Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем

Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузового автомобиля MAN и легковушки в Симферопольском районе. Как указали в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T14:46

2022-12-25T14:46

2022-12-25T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Полиция проводит проверку по факту смертельного столкновения грузового автомобиля MAN и легковушки в Симферопольском районе. Как указали в пресс-службе МВД по Крыму, авария произошла в субботу, 24 декабря, вблизи села Лекарственное на дороге Симферополь – Николаевка.Предварительно установлено, что 49-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым авто Renault Logan.На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20221224/smertelnoe-dtp-v-krymu-gruzovik-naekhal-na-legkoe-avto-1126113734.html

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