https://crimea.ria.ru/20230114/strashnoe-dtp-s-avtobusom-v-kuzbasse-pogibli-pyat-chelovek-1126398538.html

Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек

Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек

Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T14:14

2023-01-14T14:14

2023-01-14T14:14

происшествия

дтп

кемеровская область

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.ДТП произошло на автодороге Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово.В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.Сейчас полицейские и следователи продолжают работать на месте аварии. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции направляют транспорт по объездной автодороге.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известноНа Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадалиРебенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе

кемеровская область

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, кемеровская область, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)