Рейтинг@Mail.ru
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230114/strashnoe-dtp-s-avtobusom-v-kuzbasse-pogibli-pyat-chelovek-1126398538.html
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T14:14
2023-01-14T14:14
происшествия
дтп
кемеровская область
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126398295_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0252b742b9bb2db4f85bb1f01efdb739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.ДТП произошло на автодороге Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово.В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.Сейчас полицейские и следователи продолжают работать на месте аварии. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции направляют транспорт по объездной автодороге.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известноНа Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадалиРебенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
кемеровская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126398295_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a9e4637e4d6eff58aa08f4fcf19301f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, кемеровская область, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек

В жутком ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом в Кузбассе погибли пять человек

14:14 14.01.2023
 
© УМВД России по Кемеровской областиВ жутком ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом в Кузбассе погибли пять человек
В жутком ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом в Кузбассе погибли пять человек
© УМВД России по Кемеровской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
ДТП произошло на автодороге Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс", двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте", - проинформировали в ведомстве.
В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.
Сейчас полицейские и следователи продолжают работать на месте аварии. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции направляют транспорт по объездной автодороге.
© УМВД России по Кемеровской областиДвижение на участке дороги Р-255 "Сибирь" полностью перекрыто после аварии с участием пассажирского автобуса. 14.01.23
Движение на участке дороги Р-255 Сибирь полностью перекрыто после аварии с участием пассажирского автобуса. 14.01.23
© УМВД России по Кемеровской области
Движение на участке дороги Р-255 "Сибирь" полностью перекрыто после аварии с участием пассажирского автобуса. 14.01.23
Читайте также на РИА Новости Крым:
ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известно
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
 
ПроисшествияДТПКемеровская областьРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
15:02Умерла Инна Чурикова
14:15Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области
14:14Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
13:53Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
13:38Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
12:37Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект
12:17Движение по Крымскому мосту возобновили
12:03ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты
11:47Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое
11:23COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января
10:33В России назвали условия для завершения СВО
10:06Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
09:37Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
09:10В Крыму объявили войну черному рынку лекарств
08:36Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
08:02Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
03:01Крымский мост закрыт – как надолго
00:01К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 января
Лента новостейМолния