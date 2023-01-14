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Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T14:14
2023-01-14T14:14
2023-01-14T14:14
происшествия
дтп
кемеровская область
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.ДТП произошло на автодороге Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово.В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.Сейчас полицейские и следователи продолжают работать на месте аварии. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции направляют транспорт по объездной автодороге.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известноНа Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадалиРебенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
кемеровская область
россия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дтп, кемеровская область, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
В жутком ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом в Кузбассе погибли пять человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате аварии легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
ДТП произошло на автодороге Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс", двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте", - проинформировали в ведомстве.
В пассажирском автобусе находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.
Сейчас полицейские и следователи продолжают работать на месте аварии. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции направляют транспорт по объездной автодороге.
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