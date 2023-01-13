https://crimea.ria.ru/20230113/rebenok-postradal-v-dtp-s-gruzovikom-v-sevastopole-1126390559.html

Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе

Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе

Ребенок получил травмы в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в районе Севастополя. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T17:39

2023-01-13T17:39

2023-01-13T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в районе Севастополя. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.ДТП произошло в пятницу на перекрестке дорог к населенным пунктам Андреевка и Солнечный. На место происшествия оперативно прибыли севастопольские спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадалиАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекНа трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаватор

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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