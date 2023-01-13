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Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
Ребенок получил травмы в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в районе Севастополя. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T17:39
2023-01-13T17:39
2023-01-13T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в районе Севастополя. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.ДТП произошло в пятницу на перекрестке дорог к населенным пунктам Андреевка и Солнечный. На место происшествия оперативно прибыли севастопольские спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадалиАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекНа трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаватор
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Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Севастополе
В ДТП с грузовиком и легковым авто в Севастополе пострадал ребенок