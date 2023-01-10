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Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек
Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек
Пять человек спасены в Севастополе в новогодние праздники, сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T10:16
2023-01-10T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Пять человек спасены в Севастополе в новогодние праздники, сообщили в Центре гражданской защиты города.Так, в селе Родниковое понадобилась помощь туристу, который потерял сознание во время прогулки по горно-лесной местности. Спасатели эвакуировали его из труднодоступного места и передали медикам.Еще один инцидент произошел в горах возле пещеры Томенко в Чернореченском каньоне.Кроме того, один из туристов застрял на склоне в урочище Инжир. Выручать его также пришлось севастопольским спасателям, мужчину эвакуировали из опасного места. Помощь врачей ему не понадобилась.Также сотрудники Центра гражданской защиты помогли в ликвидации последствий ДТП, произошедшего в Севастополе. В результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля пострадавшие оказались заблокированы в машине. Их достали их искореженного авто и передали бригаде скорой помощи.Ранее сотрудники МЧС сообщили, что в новогодние праздники в Крыму произошло 50 пожаров, один человек погиб. Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий 14 аварий, где погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли 115 человекСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиВ Крыму две машины с людьми слетели в кювет
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96
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новости крыма, крым, севастополь, происшествия, общество
Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек

В Севастополе на каникулах спасли пять человек

10:16 10.01.2023
 
© Отдел оперативной информации ГУК ЦГЗ СевастополяСпасение женщины на Фиоленте
Спасение женщины на Фиоленте
© Отдел оперативной информации ГУК ЦГЗ Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Пять человек спасены в Севастополе в новогодние праздники, сообщили в Центре гражданской защиты города.
Так, в селе Родниковое понадобилась помощь туристу, который потерял сознание во время прогулки по горно-лесной местности. Спасатели эвакуировали его из труднодоступного места и передали медикам.
Еще один инцидент произошел в горах возле пещеры Томенко в Чернореченском каньоне.
"Затопило туристическую тропу и женщина обратилась за помощью. Спасатели провели эвакуацию пострадавшей из труднодоступного места", - говорится в сообщении.
Кроме того, один из туристов застрял на склоне в урочище Инжир. Выручать его также пришлось севастопольским спасателям, мужчину эвакуировали из опасного места. Помощь врачей ему не понадобилась.
Также сотрудники Центра гражданской защиты помогли в ликвидации последствий ДТП, произошедшего в Севастополе. В результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля пострадавшие оказались заблокированы в машине. Их достали их искореженного авто и передали бригаде скорой помощи.
Ранее сотрудники МЧС сообщили, что в новогодние праздники в Крыму произошло 50 пожаров, один человек погиб. Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий 14 аварий, где погиб один человек.
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