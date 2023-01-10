https://crimea.ria.ru/20230110/avarii-i-proisshestviya-v-gorakh-v-sevastopole-spasli-pyat-chelovek-1126315313.html

Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек

Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек

Пять человек спасены в Севастополе в новогодние праздники, сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T10:16

2023-01-10T10:16

2023-01-10T10:16

новости крыма

крым

севастополь

происшествия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/13/1120582396_0:47:880:542_1920x0_80_0_0_726923ae9e23e7ae57d5e0fb01552bc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Пять человек спасены в Севастополе в новогодние праздники, сообщили в Центре гражданской защиты города.Так, в селе Родниковое понадобилась помощь туристу, который потерял сознание во время прогулки по горно-лесной местности. Спасатели эвакуировали его из труднодоступного места и передали медикам.Еще один инцидент произошел в горах возле пещеры Томенко в Чернореченском каньоне.Кроме того, один из туристов застрял на склоне в урочище Инжир. Выручать его также пришлось севастопольским спасателям, мужчину эвакуировали из опасного места. Помощь врачей ему не понадобилась.Также сотрудники Центра гражданской защиты помогли в ликвидации последствий ДТП, произошедшего в Севастополе. В результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля пострадавшие оказались заблокированы в машине. Их достали их искореженного авто и передали бригаде скорой помощи.Ранее сотрудники МЧС сообщили, что в новогодние праздники в Крыму произошло 50 пожаров, один человек погиб. Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий 14 аварий, где погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли 115 человекСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиВ Крыму две машины с людьми слетели в кювет

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, происшествия, общество