https://crimea.ria.ru/20230109/v-krymu-dve-mashiny-s-lyudmi-sleteli-v-kyuvet-1126305731.html

В Крыму две машины с людьми слетели в кювет

В Крыму две машины с людьми слетели в кювет - РИА Новости Крым, 09.01.2023

В Крыму две машины с людьми слетели в кювет

Две машины с пассажирами застряли на горных дорогах Южного берега Крыма в минувшие сутки, выручать автомобилистов пришлось спасателям. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T12:33

2023-01-09T12:33

2023-01-09T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Две машины с пассажирами застряли на горных дорогах Южного берега Крыма в минувшие сутки, выручать автомобилистов пришлось спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.Первое ДТП произошло накануне днем в районе нижнего плато Чатыр-Дага вблизи кордона Су-Ат. Водитель легкового автомобиля Kia Soul допустил съезд с грунтовой дороги и из-за сильного гололеда и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему отправились сотрудники "Крым-Спас"."В транспортном средстве находились два человека. Спасатели при помощи такелажного оборудования извлекли автомобиль из труднопроходимого участка дороги на твердое покрытие, откуда он самостоятельно продолжил движение. В медицинской помощи никто не нуждался", - рассказали в ведомстве.Второй раз помощь спасателей понадобилась вечером в районе Ангарского перевала. Водитель легкового автомобиля Honda Pilot, спускаясь с перевала в сторону Алушты, выехал на крутой склон улавливающего тупика, в результате чего машину начало сносить в кювет.Помощь медиков также никому не понадобилась.Как сообщалось, для обеспечения безопасности на Ангарском перевале и плато Ай-Петри выставлены специальные спасательные посты. Там дежурят спасатели Ялтинского, Симферопольского, Алуштинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов на автомобилях повышенной проходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололедДвухдневный шторм накроет КрымГололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мчс крыма, общество, происшествия, новости крыма, погода в крыму