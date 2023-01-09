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В Крыму две машины с людьми слетели в кювет
В Крыму две машины с людьми слетели в кювет - РИА Новости Крым, 09.01.2023
В Крыму две машины с людьми слетели в кювет
Две машины с пассажирами застряли на горных дорогах Южного берега Крыма в минувшие сутки, выручать автомобилистов пришлось спасателям. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T12:33
2023-01-09T12:33
2023-01-09T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Две машины с пассажирами застряли на горных дорогах Южного берега Крыма в минувшие сутки, выручать автомобилистов пришлось спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.Первое ДТП произошло накануне днем в районе нижнего плато Чатыр-Дага вблизи кордона Су-Ат. Водитель легкового автомобиля Kia Soul допустил съезд с грунтовой дороги и из-за сильного гололеда и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему отправились сотрудники "Крым-Спас"."В транспортном средстве находились два человека. Спасатели при помощи такелажного оборудования извлекли автомобиль из труднопроходимого участка дороги на твердое покрытие, откуда он самостоятельно продолжил движение. В медицинской помощи никто не нуждался", - рассказали в ведомстве.Второй раз помощь спасателей понадобилась вечером в районе Ангарского перевала. Водитель легкового автомобиля Honda Pilot, спускаясь с перевала в сторону Алушты, выехал на крутой склон улавливающего тупика, в результате чего машину начало сносить в кювет.Помощь медиков также никому не понадобилась.Как сообщалось, для обеспечения безопасности на Ангарском перевале и плато Ай-Петри выставлены специальные спасательные посты. Там дежурят спасатели Ялтинского, Симферопольского, Алуштинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов на автомобилях повышенной проходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололедДвухдневный шторм накроет КрымГололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мчс крыма, общество, происшествия, новости крыма, погода в крыму
В Крыму две машины с людьми слетели в кювет
В Крыму возле Ангарского перевала в кювет слетела машина с тремя детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Две машины с пассажирами застряли на горных дорогах Южного берега Крыма в минувшие сутки, выручать автомобилистов пришлось спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.
Первое ДТП произошло накануне днем в районе нижнего плато Чатыр-Дага вблизи кордона Су-Ат. Водитель легкового автомобиля Kia Soul допустил съезд с грунтовой дороги и из-за сильного гололеда и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему отправились сотрудники "Крым-Спас".
"В транспортном средстве находились два человека. Спасатели при помощи такелажного оборудования извлекли автомобиль из труднопроходимого участка дороги на твердое покрытие, откуда он самостоятельно продолжил движение. В медицинской помощи никто не нуждался", - рассказали в ведомстве.
Второй раз помощь спасателей понадобилась вечером в районе Ангарского перевала. Водитель легкового автомобиля Honda Pilot, спускаясь с перевала в сторону Алушты, выехал на крутой склон улавливающего тупика, в результате чего машину начало сносить в кювет.
"В автомобиле находились пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. После чего надели на колеса транспортного средства цепи и эвакуировали его на дорогу. Далее машина продолжила движение самостоятельно", - отметили в МЧС.
Помощь медиков также никому не понадобилась.
Как сообщалось, для обеспечения безопасности на Ангарском перевале и плато Ай-Петри выставлены специальные спасательные посты
. Там дежурят спасатели Ялтинского, Симферопольского, Алуштинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов на автомобилях повышенной проходимости.
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