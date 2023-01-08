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Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
За минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на основных магистралях потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщает администрация крымской... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T09:51
2023-01-08T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на основных магистралях потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщает администрация крымской столицы.В ночь на 7 января в Крыму ухудшилась погода. Небольшие осадки и минусовая температура привели к образованию гололедицы на участках дорог. Для недопущения возможных аварий в столице республики 12 комбинированных дорожных машин вышли для обработки проезжей части противогололедной смесью.Всего для города было закуплено порядка двух тысяч тонн реагентов противогололедной обработки дорог и тротуаров. Это достаточное количество средств, заверили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехникаНе май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололедГорный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, симферополь, городская среда, погода в крыму, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, общество, транспорт, антон гумен, мбу "город"
Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента

В Симферополе на расчистку дорог от гололеда потратили около трех тонн реагента

09:51 08.01.2023 (обновлено: 09:57 08.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе на расчистку дорог от гололеда потратили около трех тысяч тонн реагента
В Симферополе на расчистку дорог от гололеда потратили около трех тысяч тонн реагента - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на основных магистралях потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщает администрация крымской столицы.
В ночь на 7 января в Крыму ухудшилась погода. Небольшие осадки и минусовая температура привели к образованию гололедицы на участках дорог. Для недопущения возможных аварий в столице республики 12 комбинированных дорожных машин вышли для обработки проезжей части противогололедной смесью.
"Ночью 12 экипажей дежурили в городе. Проведена противогололедная обработка нескольких участков. Использовано около трех тонн реагента", - отметил директор МБУ "Город" Антон Гумен.
Всего для города было закуплено порядка двух тысяч тонн реагентов противогололедной обработки дорог и тротуаров. Это достаточное количество средств, заверили в администрации.
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