https://crimea.ria.ru/20230108/gololed-v-simferopole-na-dorogi-potratili-tri-tysyachi-tonn-reagenta-1126294080.html

Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента

Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента

За минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на основных магистралях потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщает администрация крымской... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T09:51

2023-01-08T09:51

2023-01-08T09:57

крым

симферополь

городская среда

погода в крыму

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на основных магистралях потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщает администрация крымской столицы.В ночь на 7 января в Крыму ухудшилась погода. Небольшие осадки и минусовая температура привели к образованию гололедицы на участках дорог. Для недопущения возможных аварий в столице республики 12 комбинированных дорожных машин вышли для обработки проезжей части противогололедной смесью.Всего для города было закуплено порядка двух тысяч тонн реагентов противогололедной обработки дорог и тротуаров. Это достаточное количество средств, заверили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехникаНе май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололедГорный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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