https://crimea.ria.ru/20230108/gololed-v-simferopole-na-dorogi-potratili-tri-tysyachi-tonn-reagenta-1126294080.html
Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
За минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на основных магистралях потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщает администрация крымской... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T09:51
2023-01-08T09:51
2023-01-08T09:57
крым
симферополь
городская среда
погода в крыму
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
общество
транспорт
антон гумен
мбу "город"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0b/1122002095_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_591fab3eefea068eb804693ca8e85ddb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на основных магистралях потратили около трех тонн реагента. Об этом сообщает администрация крымской столицы.В ночь на 7 января в Крыму ухудшилась погода. Небольшие осадки и минусовая температура привели к образованию гололедицы на участках дорог. Для недопущения возможных аварий в столице республики 12 комбинированных дорожных машин вышли для обработки проезжей части противогололедной смесью.Всего для города было закуплено порядка двух тысяч тонн реагентов противогололедной обработки дорог и тротуаров. Это достаточное количество средств, заверили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехникаНе май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололедГорный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0b/1122002095_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_95ed9c6deddac2925e412eb3bd4bcf27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, городская среда, погода в крыму, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, общество, транспорт, антон гумен, мбу "город"
Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
В Симферополе на расчистку дорог от гололеда потратили около трех тонн реагента
09:51 08.01.2023 (обновлено: 09:57 08.01.2023)