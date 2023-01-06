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Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехника - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехника
Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехника - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехника
В ночь на 7 января на основных дорогах Симферополя будет дежурить спецтехника. Это связано с ожидаемым понижением температуры и возможными снегопадами. Об этом... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T18:51
2023-01-06T18:52
симферополь
городская среда
мбу "город"
погода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ночь на 7 января на основных дорогах Симферополя будет дежурить спецтехника. Это связано с ожидаемым понижением температуры и возможными снегопадами. Об этом сообщили в городской администрации.Уточняется, что на дежурство заступят 12 комбинированных дорожных машин МБУ "Город".Уточняется, что для города было закуплено порядка двух тысяч тонн реагентов противогололедной обработки дорог и тротуаров. Это достаточное количество средств, заверили в администрации.Ранее в республиканском главке МЧС России предупредили об усилении ветра в Крыму со второй половины 6 января. Штормовое предупреждение действует в регионе до 7 января включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушится ураганный ветерКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовВ Севастополе приостановили движение катеров из-за непогоды
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симферополь, городская среда, мбу "город", погода в крыму, общество
Ждем зимы: в ночь на Рождество в Симферополе будет дежурить спецтехника

Из-за ухудшения погоды на дорогах Симферополя в ночь на 7 января дежурит спецтехника

18:51 06.01.2023 (обновлено: 18:52 06.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегоуборочная машина
Снегоуборочная машина - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ночь на 7 января на основных дорогах Симферополя будет дежурить спецтехника. Это связано с ожидаемым понижением температуры и возможными снегопадами. Об этом сообщили в городской администрации.
Уточняется, что на дежурство заступят 12 комбинированных дорожных машин МБУ "Город".
"Из-за понижения температуры сегодня ночью организуем дежурство экипажей на основных развязках города. Всего в ночную смену планируем задействовать 12 комбинированных дорожных машин. С учетом погоды они будут выполнять расчистку от снега и противогололедную обработку проезжей части", - цитирует пресс-служба директора МБУ "Город" Антона Гумена.
Уточняется, что для города было закуплено порядка двух тысяч тонн реагентов противогололедной обработки дорог и тротуаров. Это достаточное количество средств, заверили в администрации.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупредили об усилении ветра в Крыму со второй половины 6 января. Штормовое предупреждение действует в регионе до 7 января включительно.
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