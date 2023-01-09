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Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС
Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС
В Крыму в новогодние праздники произошло 50 пожаров, один человек погиб. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T10:12
2023-01-09T10:12
2023-01-09T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в новогодние праздники произошло 50 пожаров, один человек погиб. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев."Произошло пожаров – 50, из них 31 техногенный. К сожалению, на пожаре погиб один человек, спасено трое. Лесных пожаров не зафиксировано, на водных объектах без происшествий", - написал он в своем Telegram-канале.На дорогах полуострова произошло 14 аварий, погиб один человек, помощь оказана 17. Подразделения "Крым-Спас" выезжали для оказания помощи 69 раз, в результате спасено 14 человек, в том числе трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли 115 человекСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиСмертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина
https://crimea.ria.ru/20230108/sneg-na-angarskom-perevale-i-ay-petri-v-krymu--rabotayut-spasateli-1126296394.html
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крым, мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, общество, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС
МЧС: в Крыму в новогодние праздники произошло 50 пожаров, один человек погиб
10:12 09.01.2023 (обновлено: 10:13 09.01.2023)