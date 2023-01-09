https://crimea.ria.ru/20230109/smertelnye-pozhary-i-dtp-itogi-novogodnikh-prazdnikov-ot-mchs-1126303748.html

Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС

Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС

В Крыму в новогодние праздники произошло 50 пожаров, один человек погиб. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T10:12

2023-01-09T10:12

2023-01-09T10:13

крым

мчс крыма

сергей садаклиев

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происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в новогодние праздники произошло 50 пожаров, один человек погиб. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев."Произошло пожаров – 50, из них 31 техногенный. К сожалению, на пожаре погиб один человек, спасено трое. Лесных пожаров не зафиксировано, на водных объектах без происшествий", - написал он в своем Telegram-канале.На дорогах полуострова произошло 14 аварий, погиб один человек, помощь оказана 17. Подразделения "Крым-Спас" выезжали для оказания помощи 69 раз, в результате спасено 14 человек, в том числе трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли 115 человекСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиСмертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина

https://crimea.ria.ru/20230108/sneg-na-angarskom-perevale-i-ay-petri-v-krymu--rabotayut-spasateli-1126296394.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, общество, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп