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Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина

Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина

В Севастополе на территории садового товарищества "Незабудка" произошел пожар, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T09:39

2023-01-05T09:39

2023-01-05T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории садового товарищества "Незабудка" произошел пожар, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.По данным ведомства, сигнал о возгорании строительного вагончика поступил от очевидцев в 23.01. К месту выдвинулись силы МЧС России, прибыв на место они приступили к тушению пламени и ликвидировали его за короткое время, не дав огню распространиться.Причиной распространения пожара послужила разгерметизация двух газовых баллонов до прибытия подразделений. В 23:47 пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 20 квадратных метров, уточнили в МЧС.Ситуацию контролируют экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.За год на пожарах в Крыму спасены 115 человек, всего специалисты Пожарной охраны республики выезжали на ликвидацию возгораний почти 700 раз. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в СевастополеНочной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировали20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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