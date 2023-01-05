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Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина
Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина
В Севастополе на территории садового товарищества "Незабудка" произошел пожар, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T09:39
2023-01-05T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории садового товарищества "Незабудка" произошел пожар, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.По данным ведомства, сигнал о возгорании строительного вагончика поступил от очевидцев в 23.01. К месту выдвинулись силы МЧС России, прибыв на место они приступили к тушению пламени и ликвидировали его за короткое время, не дав огню распространиться.Причиной распространения пожара послужила разгерметизация двух газовых баллонов до прибытия подразделений. В 23:47 пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 20 квадратных метров, уточнили в МЧС.Ситуацию контролируют экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.За год на пожарах в Крыму спасены 115 человек, всего специалисты Пожарной охраны республики выезжали на ликвидацию возгораний почти 700 раз. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в СевастополеНочной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировали20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Смертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина

В Севастополе произошел пожар на территории садового товарищества, погиб мужчина

09:39 05.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе на территории садового товарищества "Незабудка" произошел пожар, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о возгорании строительного вагончика поступил от очевидцев в 23.01. К месту выдвинулись силы МЧС России, прибыв на место они приступили к тушению пламени и ликвидировали его за короткое время, не дав огню распространиться.
"В ходе разбора конструкций был обнаружен мужчина без признаков жизни. Бригадой скорой помощи констатирована его гибель", - говорится в сообщении.
Причиной распространения пожара послужила разгерметизация двух газовых баллонов до прибытия подразделений. В 23:47 пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 20 квадратных метров, уточнили в МЧС.
Ситуацию контролируют экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.
За год на пожарах в Крыму спасены 115 человек, всего специалисты Пожарной охраны республики выезжали на ликвидацию возгораний почти 700 раз.
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