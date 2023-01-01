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Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T14:21
2023-01-01T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Так, в 00:38 поступило сообщение о возгорании в автомобиле в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны в течение 10 минут ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Еще одно возгорание было связано с тлением мусора на контейнерной площадке в Гагаринском районе города. Возгорание также было ликвидировано в кратчайший срок.По информации департамента здравоохранения, в новогоднюю ночь в травмпункт городской больницы №1 обратились 33 человека, госпитализированы шесть из них, в том числе один взрослый с повреждениями от петарды. В травмпункт городской больниц №5 обратились 20 человек.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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96
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гу мчс россии по севастополю, севастополь, общество, происшествия, новости крыма
Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе

Правительство Севастополя: спасатели региона в новогоднюю ночь ликвидировали два пожара

14:21 01.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В новогоднюю ночь севастопольские подразделения совершили шесть боевых выездов, два из которых оказались ложными. Еще в двух случаях было зафиксировано короткое замыкание электросчетчиков без последующего горения. Также было ликвидировано два пожара", - говорится в сообщении.
Так, в 00:38 поступило сообщение о возгорании в автомобиле в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны в течение 10 минут ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Еще одно возгорание было связано с тлением мусора на контейнерной площадке в Гагаринском районе города. Возгорание также было ликвидировано в кратчайший срок.
В Главном управлении МЧС России по Севастополю отмечают, что новогодняя ночь стала одной из самых спокойных для местных спасателей за несколько лет. Серьезных происшествий удалось избежать.
По информации департамента здравоохранения, в новогоднюю ночь в травмпункт городской больницы №1 обратились 33 человека, госпитализированы шесть из них, в том числе один взрослый с повреждениями от петарды. В травмпункт городской больниц №5 обратились 20 человек.
 
ГУ МЧС России по СевастополюСевастопольОбществоПроисшествияНовости Крыма
 
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