https://crimea.ria.ru/20230101/shest-boevykh-vyezdov-kak-proshla-novogodnyaya-noch-dlya-mchs-v-sevastopole-1126233296.html

Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе

Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе

Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T14:21

2023-01-01T14:21

2023-01-01T14:21

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Так, в 00:38 поступило сообщение о возгорании в автомобиле в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны в течение 10 минут ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Еще одно возгорание было связано с тлением мусора на контейнерной площадке в Гагаринском районе города. Возгорание также было ликвидировано в кратчайший срок.По информации департамента здравоохранения, в новогоднюю ночь в травмпункт городской больницы №1 обратились 33 человека, госпитализированы шесть из них, в том числе один взрослый с повреждениями от петарды. В травмпункт городской больниц №5 обратились 20 человек.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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