https://crimea.ria.ru/20230101/shest-boevykh-vyezdov-kak-proshla-novogodnyaya-noch-dlya-mchs-v-sevastopole-1126233296.html
Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T14:21
2023-01-01T14:21
2023-01-01T14:21
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Так, в 00:38 поступило сообщение о возгорании в автомобиле в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны в течение 10 минут ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Еще одно возгорание было связано с тлением мусора на контейнерной площадке в Гагаринском районе города. Возгорание также было ликвидировано в кратчайший срок.По информации департамента здравоохранения, в новогоднюю ночь в травмпункт городской больницы №1 обратились 33 человека, госпитализированы шесть из них, в том числе один взрослый с повреждениями от петарды. В травмпункт городской больниц №5 обратились 20 человек.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гу мчс россии по севастополю, севастополь, общество, происшествия, новости крыма
Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
Правительство Севастополя: спасатели региона в новогоднюю ночь ликвидировали два пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Новогодняя ночь в Севастополе прошла без крупных происшествий, спасатели шесть раз выезжали на вызовы, два из которых оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В новогоднюю ночь севастопольские подразделения совершили шесть боевых выездов, два из которых оказались ложными. Еще в двух случаях было зафиксировано короткое замыкание электросчетчиков без последующего горения. Также было ликвидировано два пожара", - говорится в сообщении.
Так, в 00:38 поступило сообщение о возгорании в автомобиле в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны в течение 10 минут ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Еще одно возгорание было связано с тлением мусора на контейнерной площадке в Гагаринском районе города. Возгорание также было ликвидировано в кратчайший срок.
В Главном управлении МЧС России по Севастополю отмечают, что новогодняя ночь стала одной из самых спокойных для местных спасателей за несколько лет. Серьезных происшествий удалось избежать.
По информации департамента здравоохранения, в новогоднюю ночь в травмпункт городской больницы №1 обратились 33 человека, госпитализированы шесть из них, в том числе один взрослый с повреждениями от петарды. В травмпункт городской больниц №5 обратились 20 человек.