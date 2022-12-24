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20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово
20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово - РИА Новости Крым, 24.12.2022
20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово
В результате пожара в частном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек, еЕще двое получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T07:14
2022-12-24T07:17
происшествия
пожар
кемерово
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дом престарелых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В результате пожара в частном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек, еЕще двое получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС РФ.Сигнал о возгорании на улице Таврическая поступил спасателям накануне в 22.21. К моменту приезда пожарных наблюдалось открытое горение из окон и на крыше. В 23.49 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.Первоначально сообщалось о шести погибших и двоих пострадавших."По последним данным, погибли 20 человек", — позже уточнили в ведомстве.Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку. Предварительной причиной возгорания называется неисправность котла.Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить все дома престарелых."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от СледкомаСтрашный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровляВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, пожар, кемерово, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дом престарелых
20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово

В результате пожара в частном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек

07:14 24.12.2022 (обновлено: 07:17 24.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС.
Сотрудник МЧС. - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В результате пожара в частном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек, еЕще двое получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС РФ.
Сигнал о возгорании на улице Таврическая поступил спасателям накануне в 22.21. К моменту приезда пожарных наблюдалось открытое горение из окон и на крыше. В 23.49 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.
Первоначально сообщалось о шести погибших и двоих пострадавших.
"По последним данным, погибли 20 человек", — позже уточнили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку. Предварительной причиной возгорания называется неисправность котла.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить все дома престарелых.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияПожарКемеровоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Дом престарелых
 
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