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Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля
Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля
Крупный пожар произошел в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T09:13
2022-12-09T09:39
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.Что произошлоВозгорание началось в 6 утра в магазине OBI - огонь охватил кровлю на площади 150 метров. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Огонь быстро распространился по территории торгового центра и произошло обрушение кровли. В ликвидации ЧП задействовано более 70 спасателей и 20 единиц техники.В 8:25 пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров. Подъезд к торговому центру перекрыт. На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.Роспотребнадзор исследует пробы воздухаСпециалисты Роспотребнадзора выехали к месту крупного пожара в Химках для исследования проб воздуха, сообщается на сайте управления ведомства по Московской области.Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для исследований.Следком возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне" &gt;&gt;За последнюю неделю это уже третье ЧП в торговых центрах страны. 7 декабря в результате хлопка газовоздушной смеси оказался частично разрушен торговый дом "Таргим" в Назрани. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. 2 декабря горел гипермаркет "Севилла" в Хасавюрте, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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Новости
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происшествия, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), роспотребнадзор, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля

При пожаре в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье погиб один человек

09:13 09.12.2022 (обновлено: 09:39 09.12.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.
"Подтверждаем гибель одного человека", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Что произошло
Возгорание началось в 6 утра в магазине OBI - огонь охватил кровлю на площади 150 метров. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Огонь быстро распространился по территории торгового центра и произошло обрушение кровли. В ликвидации ЧП задействовано более 70 спасателей и 20 единиц техники.
"Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", - рассказали в МЧС России.
В 8:25 пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров. Подъезд к торговому центру перекрыт. На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Роспотребнадзор исследует пробы воздуха
Специалисты Роспотребнадзора выехали к месту крупного пожара в Химках для исследования проб воздуха, сообщается на сайте управления ведомства по Московской области.
"В связи с возникновением пожара в торгово-развлекательном центре "Мега" в городе Химки Московской области управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ",- говорится в сообщении.
Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для исследований.
Следком возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне" >>
За последнюю неделю это уже третье ЧП в торговых центрах страны. 7 декабря в результате хлопка газовоздушной смеси оказался частично разрушен торговый дом "Таргим" в Назрани. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. 2 декабря горел гипермаркет "Севилла" в Хасавюрте, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
ПроисшествияМоскваМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)РоспотребнадзорСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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