https://crimea.ria.ru/20221209/strashnyy-pozhar-v-tts-mega-khimki-pogib-chelovek-obrushilas-krovlya-1125766753.html

Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля

Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля

Крупный пожар произошел в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T09:13

2022-12-09T09:13

2022-12-09T09:39

происшествия

москва

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

роспотребнадзор

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.Что произошлоВозгорание началось в 6 утра в магазине OBI - огонь охватил кровлю на площади 150 метров. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Огонь быстро распространился по территории торгового центра и произошло обрушение кровли. В ликвидации ЧП задействовано более 70 спасателей и 20 единиц техники.В 8:25 пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров. Подъезд к торговому центру перекрыт. На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.Роспотребнадзор исследует пробы воздухаСпециалисты Роспотребнадзора выехали к месту крупного пожара в Химках для исследования проб воздуха, сообщается на сайте управления ведомства по Московской области.Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для исследований.Следком возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне" >>За последнюю неделю это уже третье ЧП в торговых центрах страны. 7 декабря в результате хлопка газовоздушной смеси оказался частично разрушен торговый дом "Таргим" в Назрани. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. 2 декабря горел гипермаркет "Севилла" в Хасавюрте, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), роспотребнадзор, ск рф (следственный комитет российской федерации)