https://crimea.ria.ru/20221007/vynesen-prigovor-esche-odnomu-figurantu-dela-o-pozhare-v-zimney-vishne-1124746829.html

Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"

Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"

Совладельца сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" приговорили к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T10:41

2022-10-07T10:41

2022-10-07T10:41

пожар в тц кемерово

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Совладельца сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" приговорили к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции здания. Об этом из зала Центрального районного суда сообщает корреспондент РИА Новости.Суд установил вину Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора через посредника при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня".Реконструкция торгового центра без разрешения на строительство и с нарушением утвержденного проекта, предусматривающего установку систем пожаротушения на всех этажах здания, обошлась совладельцу в семь миллионов рублей.По решению суда, проведенное Вишневским под стражей время будет зачтено в срок отбывания наказания. Один день ареста приравнивается к одному дню содержания в колонии строгого режима. Уточняется, что под стражей Вишневский находился с даты задержания – с 6 марта 2019 года.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Пострадали 79 человек.В октябре 2010 года суд вынес приговор фигурантам судебного разбирательства – гендиректору ООО "Зимняя вишня" Надежде Судденок; техническому директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгию Соболеву; гендиректору комбината Юлии Богдановой; руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко; сотруднику той же компании, инженеру противопожарной системы Александре Никитиной; сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину; начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину; начальнику службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрею Бурсину. В сумме они получили почти 70 лет тюрьмы.В декабре 2021 года генерального директора строительной компании "ИСК Ресурс" Никиту Чередниченко, чья фирма реконструировала здание торгового центра, приговорили к 15 годам колонии строгого режима за получение взятки и отмывании денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.Не рассмотренными в суде остаются дела экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата, "Халатность" и "Мошенничество").Здание "Зимней вишни" снесли. На территории построили мемориальный "Парк Ангелов". В память о каждом погибшем в сквере высажены 60 сосен, а также построена православная часовня.

https://crimea.ria.ru/20180515/1114446237.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в тц кемерово, закон и право