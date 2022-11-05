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Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома
Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома
В ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Об этом сообщили в СК РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T17:41
2022-11-05T17:41
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Об этом сообщили в СК РФ."Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.По информации СК, оперативники задержали и второго фигуранта.На месте продолжает работать следственная группа и криминалисты, будут проведены все необходимые судебные экспертизы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, пожар в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской, 49а, произошло в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. 13 погибли, 9 пострадали, сообщили экстренные службы. В здании обрушилась кровля на всей площади 3,5 тысячи квадратных метров.По словам очевидцев, из семи существующих выходов открыто было только три.
https://crimea.ria.ru/20221105/predpolagaemogo-vinovnika-pozhara-v-kostrome-zaderzhali-1125243580.html
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф)
Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома

СК раскрыл подробности о задержанных по делу о пожаре в костромском клубе "Полигон"

17:41 05.11.2022
 
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в ночном клубе в Костроме
Последствия пожара в ночном клубе в Костроме
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Об этом сообщили в СК РФ.
"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.
По информации СК, оперативники задержали и второго фигуранта.
"По уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию", – уточнили в Следкоме.
На месте продолжает работать следственная группа и криминалисты, будут проведены все необходимые судебные экспертизы.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, пожар в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской, 49а, произошло в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. 13 погибли, 9 пострадали, сообщили экстренные службы. В здании обрушилась кровля на всей площади 3,5 тысячи квадратных метров.
По словам очевидцев, из семи существующих выходов открыто было только три.
Пожар в ночном клубе в Костроме
12:58
Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали
 
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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