https://crimea.ria.ru/20221105/pozhar-v-nochnom-klube-v-kostrome-podrobnosti-ot-sledkoma-1125246536.html

Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома

Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома

В ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Об этом сообщили в СК РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T17:41

2022-11-05T17:41

2022-11-05T17:41

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/05/1125246408_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ccb4a2eac6765866f93965c8ae72195.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Об этом сообщили в СК РФ."Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.По информации СК, оперативники задержали и второго фигуранта.На месте продолжает работать следственная группа и криминалисты, будут проведены все необходимые судебные экспертизы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, пожар в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской, 49а, произошло в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. 13 погибли, 9 пострадали, сообщили экстренные службы. В здании обрушилась кровля на всей площади 3,5 тысячи квадратных метров.По словам очевидцев, из семи существующих выходов открыто было только три.

https://crimea.ria.ru/20221105/predpolagaemogo-vinovnika-pozhara-v-kostrome-zaderzhali-1125243580.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф)