https://crimea.ria.ru/20221105/pozhar-v-nochnom-klube-v-kostrome-chislo-zhertv-rastet-1125240505.html

Пожар в ночном клубе в Костроме: число жертв растет

Пожар в ночном клубе в Костроме: число жертв растет - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Пожар в ночном клубе в Костроме: число жертв растет

В ночном клубе "Полигон" в Костроме жертвами пожара стали, по предварительным данным, 13 человек, четверо пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T09:11

2022-11-05T09:11

2022-11-05T09:16

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В ночном клубе "Полигон" в Костроме жертвами пожара стали, по предварительным данным, 13 человек, четверо пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Ранее сообщалось о восьми погибших.Возгорание в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской, 49а, произошло в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек.По словам начальника Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майора внутренней службы Дмитрия Корнеева, ранг пожара поднят до третьего. Сейчас возгорание локализовано. В здании обрушилась кровля на всей площади 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 50 человек и 20 единиц техники.Следственное управление СК по Костромской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.В настоящее время следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.

https://crimea.ria.ru/20220729/strashnyy-pozhar-proizoshel-v-khostele-v-moskve-pogibli-vosem-chelovek-1123991918.html

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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф)