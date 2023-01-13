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На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали - РИА Новости Крым, 13.01.2023
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T11:54
2023-01-13T11:54
херсонская область
происшествия
дтп
новости
арабатская стрелка
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по региону.Инцидент произошел на улице Набережная в селе Генгорка в пятницу, 13 января, в 9:35 утра, уточнили в ведомстве."По предварительным данным, водитель не справился с управлением автотранспорта, после чего съехал с дороги и врезался в опору электропроводов", – говорится в сообщении.Автомобиль перевернулся. В результаты один человек получил травмы средней степени тяжести, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.Помощь пострадавшим оказали сотрудники ведомства и прибывшие на место происшествия медики.Ранее в Крыму на автодороге Раздольное – Евпатория вблизи села Серебрянки иномарка влетела в опору ЛЭП и перевернулась, водитель погиб, пассажиры получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелкуНа трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаваторВ Крыму водитель иномарки насмерть сбил женщину рядом с "зеброй"
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
херсонская область, происшествия, дтп, новости, арабатская стрелка, общество, новые регионы россии
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали

Три человека пострадали в результате столкновения авто с опорой ЛЭП на Арабатской стрелке

11:54 13.01.2023
 
© Служба ГО и ЧС по Херсонской области в TelegramДТП на Арабатской стрелке
ДТП на Арабатской стрелке
© Служба ГО и ЧС по Херсонской области в Telegram
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по региону.
Инцидент произошел на улице Набережная в селе Генгорка в пятницу, 13 января, в 9:35 утра, уточнили в ведомстве.
"По предварительным данным, водитель не справился с управлением автотранспорта, после чего съехал с дороги и врезался в опору электропроводов", – говорится в сообщении.
Автомобиль перевернулся. В результаты один человек получил травмы средней степени тяжести, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.
Помощь пострадавшим оказали сотрудники ведомства и прибывшие на место происшествия медики.
Ранее в Крыму на автодороге Раздольное – Евпатория вблизи села Серебрянки иномарка влетела в опору ЛЭП и перевернулась, водитель погиб, пассажиры получили травмы.
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Херсонская областьПроисшествияДТПНовостиАрабатская стрелкаОбществоНовые регионы России
 
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