https://crimea.ria.ru/20230113/na-arabatskoy-strelke-voditel-vletel-v-oporu-lep-troe-postradali-1126382599.html
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали - РИА Новости Крым, 13.01.2023
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T11:54
2023-01-13T11:54
2023-01-13T11:54
херсонская область
происшествия
дтп
новости
арабатская стрелка
общество
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0d/1126382459_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_241732d99957f49adce622ef9870efe2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по региону.Инцидент произошел на улице Набережная в селе Генгорка в пятницу, 13 января, в 9:35 утра, уточнили в ведомстве."По предварительным данным, водитель не справился с управлением автотранспорта, после чего съехал с дороги и врезался в опору электропроводов", – говорится в сообщении.Автомобиль перевернулся. В результаты один человек получил травмы средней степени тяжести, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.Помощь пострадавшим оказали сотрудники ведомства и прибывшие на место происшествия медики.Ранее в Крыму на автодороге Раздольное – Евпатория вблизи села Серебрянки иномарка влетела в опору ЛЭП и перевернулась, водитель погиб, пассажиры получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелкуНа трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаваторВ Крыму водитель иномарки насмерть сбил женщину рядом с "зеброй"
херсонская область
арабатская стрелка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0d/1126382459_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2ec4872d54089fdd409a2a0be008d970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, дтп, новости, арабатская стрелка, общество, новые регионы россии
На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали
Три человека пострадали в результате столкновения авто с опорой ЛЭП на Арабатской стрелке
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по региону.
Инцидент произошел на улице Набережная в селе Генгорка в пятницу, 13 января, в 9:35 утра, уточнили в ведомстве.
"По предварительным данным, водитель не справился с управлением автотранспорта, после чего съехал с дороги и врезался в опору электропроводов", – говорится в сообщении.
Автомобиль перевернулся. В результаты один человек получил травмы средней степени тяжести, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.
Помощь пострадавшим оказали сотрудники ведомства и прибывшие на место происшествия медики.
Ранее в Крыму на автодороге Раздольное – Евпатория вблизи села Серебрянки иномарка влетела в опору ЛЭП
и перевернулась, водитель погиб, пассажиры получили травмы.
Читайте также на РИА Новости Крым: