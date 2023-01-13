https://crimea.ria.ru/20230113/na-arabatskoy-strelke-voditel-vletel-v-oporu-lep-troe-postradali-1126382599.html

На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали

На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали - РИА Новости Крым, 13.01.2023

На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадали

Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T11:54

2023-01-13T11:54

2023-01-13T11:54

херсонская область

происшествия

дтп

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арабатская стрелка

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате аварии в районе Арабатской стрелки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по региону.Инцидент произошел на улице Набережная в селе Генгорка в пятницу, 13 января, в 9:35 утра, уточнили в ведомстве."По предварительным данным, водитель не справился с управлением автотранспорта, после чего съехал с дороги и врезался в опору электропроводов", – говорится в сообщении.Автомобиль перевернулся. В результаты один человек получил травмы средней степени тяжести, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.Помощь пострадавшим оказали сотрудники ведомства и прибывшие на место происшествия медики.Ранее в Крыму на автодороге Раздольное – Евпатория вблизи села Серебрянки иномарка влетела в опору ЛЭП и перевернулась, водитель погиб, пассажиры получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелкуНа трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаваторВ Крыму водитель иномарки насмерть сбил женщину рядом с "зеброй"

херсонская область

арабатская стрелка

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, дтп, новости, арабатская стрелка, общество, новые регионы россии