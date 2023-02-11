https://crimea.ria.ru/20230211/v-sevastopole-avtobus-vyletel-na-trotuar---voditel-pogib-1126922233.html

В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб

В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб - РИА Новости Крым, 11.02.2023

В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб

В Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T13:42

2023-02-11T13:42

2023-02-11T13:42

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

крым

севастополь

новости

новости крыма

умвд россии по севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0b/1126922122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7bbee46e97ef1049eccad7ec495265ae.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, уточнил в полиции.Отмечается, что пассажиров в салоне на момент аварии не было. Другие участники дорожного движения не пострадали.Инцидент произошел рано утром, в 5 часов 50 минут, на автодороге, ведущей в Камышовую бухту. На фото, предоставленном полицией, видно, что автобус занесло с проезжей части дороги на тротуар, за пределы которого транспортное средство также почти успело съехать, но уперлось в холм.По факту ДТП проводится проверка.Несколько дней назад на трассе "Таврида" в Крыму иномарку занесло на встречку, она врезалась в автомобиль "Жигули", водитель которого погиб. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки 23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, севастополь, новости, новости крыма, умвд россии по севастополю