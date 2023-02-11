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В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб
В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб - РИА Новости Крым, 11.02.2023
В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб
В Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T13:42
2023-02-11T13:42
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, уточнил в полиции.Отмечается, что пассажиров в салоне на момент аварии не было. Другие участники дорожного движения не пострадали.Инцидент произошел рано утром, в 5 часов 50 минут, на автодороге, ведущей в Камышовую бухту. На фото, предоставленном полицией, видно, что автобус занесло с проезжей части дороги на тротуар, за пределы которого транспортное средство также почти успело съехать, но уперлось в холм.По факту ДТП проводится проверка.Несколько дней назад на трассе "Таврида" в Крыму иномарку занесло на встречку, она врезалась в автомобиль "Жигули", водитель которого погиб. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки 23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
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РИА Новости Крым
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96
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В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погиб

В Севастополе водитель автобуса потерял управление и вылетел с дороги - он скончался

13:42 11.02.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП с автобусом в Севастополе
ДТП с автобусом в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

"Водитель 1966 года рождения, управляя автобусом "КАВЗ", потерял контроль над управлением транспортным средством и съехал с проезжей части дороги вправо", – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, уточнил в полиции.
Отмечается, что пассажиров в салоне на момент аварии не было. Другие участники дорожного движения не пострадали.
Инцидент произошел рано утром, в 5 часов 50 минут, на автодороге, ведущей в Камышовую бухту. На фото, предоставленном полицией, видно, что автобус занесло с проезжей части дороги на тротуар, за пределы которого транспортное средство также почти успело съехать, но уперлось в холм.
По факту ДТП проводится проверка.
Несколько дней назад на трассе "Таврида" в Крыму иномарку занесло на встречку, она врезалась в автомобиль "Жигули", водитель которого погиб.
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