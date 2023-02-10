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В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента
В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента
Жителю Севастополя грозит три года лишения свободы за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T09:42
2023-02-10T09:42
2023-02-10T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит три года лишения свободы за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.29-летний горожанин работал слесарем-механиком местного автосервиса. Получив от одного из клиентов автомобиль Hyundai для выполнения ремонтных работ, он решил воспользоваться им в личных целях.Однако сотрудники полиции заметили нетрезвого водителя и задержали его. Как оказалось, в июле прошлого года он уже попадал под суд за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей и лишил права управления на 2,5 года. Освидетельствование водителя подтвердило – он был пьян.Правонарушитель был отстранен от управления и задержан, а автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Расследование уголовного дела завершено и передано в прокуратуру. Любителю пьяных заездов грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиКрымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТПВ Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
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В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента
МВД: жителю Севастополя грозит три года за пьяную езду на чужой иномарке
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит три года лишения свободы за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
29-летний горожанин работал слесарем-механиком местного автосервиса. Получив от одного из клиентов автомобиль Hyundai для выполнения ремонтных работ, он решил воспользоваться им в личных целях.
"На следующий вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль иномарки и отправился в центр города, где приобрел спиртное и продолжил его употреблять, одновременно управляя автомобилем", - рассказали в МВД.
Однако сотрудники полиции заметили нетрезвого водителя и задержали его. Как оказалось, в июле прошлого года он уже попадал под суд за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей и лишил права управления на 2,5 года. Освидетельствование водителя подтвердило – он был пьян.
Правонарушитель был отстранен от управления и задержан, а автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Расследование уголовного дела завершено и передано в прокуратуру. Любителю пьяных заездов грозит до трех лет лишения свободы.
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