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В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента

В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента

Жителю Севастополя грозит три года лишения свободы за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T09:42

2023-02-10T09:42

2023-02-10T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит три года лишения свободы за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.29-летний горожанин работал слесарем-механиком местного автосервиса. Получив от одного из клиентов автомобиль Hyundai для выполнения ремонтных работ, он решил воспользоваться им в личных целях.Однако сотрудники полиции заметили нетрезвого водителя и задержали его. Как оказалось, в июле прошлого года он уже попадал под суд за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей и лишил права управления на 2,5 года. Освидетельствование водителя подтвердило – он был пьян.Правонарушитель был отстранен от управления и задержан, а автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Расследование уголовного дела завершено и передано в прокуратуру. Любителю пьяных заездов грозит до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиКрымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТПВ Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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