Рейтинг@Mail.ru
23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230206/23-avtomobilya-stolknulis-na-obledenevshey-trasse-v-stavropole-1126807810.html
23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье - РИА Новости Крым, 06.02.2023
23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
16 ДТП с участием 23 автомобилей произошло в среду на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск из-за ухудшения погодных условий и обледенения проезжай части... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T14:00
2023-02-06T14:00
прокуратура ставропольского края
ставропольский край
происшествия
дтп
россия
новости
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126808572_0:0:843:474_1920x0_80_0_0_ca7cc10af81ef151ac64893b596ee11f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 16 ДТП с участием 23 автомобилей произошло в среду на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск из-за ухудшения погодных условий и обледенения проезжай части. Прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве Ставропольского края.О пострадавших не сообщается.Заместитель прокурора Предгорного района выехал на место, чтобы координировать работу правоохранительных органов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Разгул стихии в Крыму и на КубаниВ Крыму и Краснодарской крае ожидается сложная неделя в связи с непростыми погодными условиями. Объявлено штормовое предупреждение.По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло.Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица.В Краснодарском крае с 13:00 часов и до конца дня 6 февраля на Черном море, а также по западной половине Азовского моря ожидается сильный и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 20-25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров, предупреждают в краевом МЧС.С 15-17 часов понедельника и до конца дня, а также в течение суток 7 и 8 февраля местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с."В отдельных районах очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами до 35-38 м/с, температура воздуха ночью и утром -5...-10 градусов, днем -3...-8 градусов", – подчеркнули в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кюветУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегУраган накроет Кубань
ставропольский край
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126808572_23:0:655:474_1920x0_80_0_0_ea26ce7f27e15cc4844ac8f71dea8a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура ставропольского края, ставропольский край, происшествия, дтп, россия, новости, погода
23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье

23 машины столкнулись на обледеневшем участке дороги Минводы - Кисловодск

14:00 06.02.2023
 
© Соцсети23 машины столкнулись на обледеневшем участке дороги Минводы - Кисловодск. 6.03.2023
23 машины столкнулись на обледеневшем участке дороги Минводы - Кисловодск. 6.03.2023
© Соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 16 ДТП с участием 23 автомобилей произошло в среду на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск из-за ухудшения погодных условий и обледенения проезжай части. Прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве Ставропольского края.
"Водители, двигаясь в попутном направлении, не выдержали дистанцию, допустив столкновения. Всего на указанном участке дороги произошло 16 ДТП с участием 23 транспортных средств", - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
Заместитель прокурора Предгорного района выехал на место, чтобы координировать работу правоохранительных органов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Разгул стихии в Крыму и на Кубани

В Крыму и Краснодарской крае ожидается сложная неделя в связи с непростыми погодными условиями. Объявлено штормовое предупреждение.
По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло.
Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица.
В Краснодарском крае с 13:00 часов и до конца дня 6 февраля на Черном море, а также по западной половине Азовского моря ожидается сильный и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 20-25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров, предупреждают в краевом МЧС.
С 15-17 часов понедельника и до конца дня, а также в течение суток 7 и 8 февраля местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с.
"В отдельных районах очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами до 35-38 м/с, температура воздуха ночью и утром -5...-10 градусов, днем -3...-8 градусов", – подчеркнули в МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
Ураган накроет Кубань
Прокуратура Ставропольского краяСтавропольский крайПроисшествияДТПРоссияНовостиПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
14:0023 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
13:50Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых
13:37В Турции произошло новое землетрясение
13:36Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
13:25В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
13:01В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
12:47Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
12:29Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения
12:19Ураган накроет Кубань
12:07Путин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых
11:56Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
11:31Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур
11:21Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков
10:59COVID-сводка по Крыму и Севастополю на 6 февраля
10:39Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги
10:25Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
10:09Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
10:06Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
09:35В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны
Лента новостейМолния