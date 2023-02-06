https://crimea.ria.ru/20230206/23-avtomobilya-stolknulis-na-obledenevshey-trasse-v-stavropole-1126807810.html

23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье

23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье - РИА Новости Крым, 06.02.2023

23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье

16 ДТП с участием 23 автомобилей произошло в среду на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск из-за ухудшения погодных условий и обледенения проезжай части... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T14:00

2023-02-06T14:00

2023-02-06T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 16 ДТП с участием 23 автомобилей произошло в среду на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск из-за ухудшения погодных условий и обледенения проезжай части. Прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве Ставропольского края.О пострадавших не сообщается.Заместитель прокурора Предгорного района выехал на место, чтобы координировать работу правоохранительных органов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Разгул стихии в Крыму и на КубаниВ Крыму и Краснодарской крае ожидается сложная неделя в связи с непростыми погодными условиями. Объявлено штормовое предупреждение.По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло.Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица.В Краснодарском крае с 13:00 часов и до конца дня 6 февраля на Черном море, а также по западной половине Азовского моря ожидается сильный и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 20-25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров, предупреждают в краевом МЧС.С 15-17 часов понедельника и до конца дня, а также в течение суток 7 и 8 февраля местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с."В отдельных районах очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами до 35-38 м/с, температура воздуха ночью и утром -5...-10 градусов, днем -3...-8 градусов", – подчеркнули в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кюветУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегУраган накроет Кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура ставропольского края, ставропольский край, происшествия, дтп, россия, новости, погода