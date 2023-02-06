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В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет

В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет

В воскресенье крымским спасателям пришлось дважды оказывать помощь автомобилистам: одна машина улетела в кювет и перевернулась, другая застряла в снегу. Об этом РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T13:01

2023-02-06T13:01

2023-02-06T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье крымским спасателям пришлось дважды оказывать помощь автомобилистам: одна машина улетела в кювет и перевернулась, другая застряла в снегу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.Не справились с управлением"Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили пожарную безопасность и безопасность движения до прибытия эвакуатора. В медицинской помощи никто не нуждался", - уточнили в ведомстве.Вечером того же дня на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе пещеры Мраморная легковой автомобиль Kia Mohave из-за сильного обледенения съехал с дороги и не смог самостоятельно выбраться. В машине находились двое взрослых и два ребенка. На помощь им выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". С помощью лебедки и такелажного оборудования иномарку вытащили на дорогу с твердым покрытием и сопроводили до села Мраморное. Медицинская помощь никому не понадобилась.Спасатели напоминают: из-за сложных погодных условий многие участки горных дорог могут быть непроходимы для автомобилей, поэтому необходимо тщательно выбирать маршрут, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы.Пострадавшие в горах КрымаТакже сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" шесть раз за сутки оказывали помощь пострадавшим во время зимнего отдыха на Ангарском перевале."5 февраля на Ангарском перевале не менее шести раз оказывалась помощь пострадавшим. Спасено семь человек, из них четверо детей. Они получили травмы во время катаний", - рассказали в ведомстве.Для безопасности отдыхающих была организована работа аварийно-спасательных постов. Также спасатели патрулировали места с массовым скоплением людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшиеУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегКак не падать в гололед или падать правильно — травматолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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