Рейтинг@Mail.ru
В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230206/v-snezhnoy-lovushke-v-krymu-dve-mashiny-sleteli-v-kyuvet-1126806340.html
В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
В воскресенье крымским спасателям пришлось дважды оказывать помощь автомобилистам: одна машина улетела в кювет и перевернулась, другая застряла в снегу. Об этом РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T13:01
2023-02-06T13:01
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
мчс крыма
происшествия
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126806050_0:210:800:660_1920x0_80_0_0_20ad8ddafaceecd30e3b265d08779ce5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье крымским спасателям пришлось дважды оказывать помощь автомобилистам: одна машина улетела в кювет и перевернулась, другая застряла в снегу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.Не справились с управлением"Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили пожарную безопасность и безопасность движения до прибытия эвакуатора. В медицинской помощи никто не нуждался", - уточнили в ведомстве.Вечером того же дня на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе пещеры Мраморная легковой автомобиль Kia Mohave из-за сильного обледенения съехал с дороги и не смог самостоятельно выбраться. В машине находились двое взрослых и два ребенка. На помощь им выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". С помощью лебедки и такелажного оборудования иномарку вытащили на дорогу с твердым покрытием и сопроводили до села Мраморное. Медицинская помощь никому не понадобилась.Спасатели напоминают: из-за сложных погодных условий многие участки горных дорог могут быть непроходимы для автомобилей, поэтому необходимо тщательно выбирать маршрут, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы.Пострадавшие в горах КрымаТакже сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" шесть раз за сутки оказывали помощь пострадавшим во время зимнего отдыха на Ангарском перевале."5 февраля на Ангарском перевале не менее шести раз оказывалась помощь пострадавшим. Спасено семь человек, из них четверо детей. Они получили травмы во время катаний", - рассказали в ведомстве.Для безопасности отдыхающих была организована работа аварийно-спасательных постов. Также спасатели патрулировали места с массовым скоплением людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшиеУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегКак не падать в гололед или падать правильно — травматолог
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126806050_0:60:800:660_1920x0_80_0_0_94724a7e5300b6f0654420a1468dacb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мчс крыма, происшествия, погода в крыму, крымская погода
В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет

Перевернулись и застряли: в Крыму спасатели вытаскивали автомобилистов из снега

13:01 06.02.2023
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму на автодороге Черноморское-Межводное ВАЗ съехал в кювет и перевернулся
В Крыму на автодороге Черноморское-Межводное ВАЗ съехал в кювет и перевернулся
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье крымским спасателям пришлось дважды оказывать помощь автомобилистам: одна машина улетела в кювет и перевернулась, другая застряла в снегу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Не справились с управлением

Первое ДТП произошло накануне утром на автодороге Черноморское-Межводное. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что женщина за рулем автомобиля "ВАЗ 21099" не справилась с управлением, в результате машина выехала за пределы дороги и перевернулась.
"Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили пожарную безопасность и безопасность движения до прибытия эвакуатора. В медицинской помощи никто не нуждался", - уточнили в ведомстве.
Вечером того же дня на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе пещеры Мраморная легковой автомобиль Kia Mohave из-за сильного обледенения съехал с дороги и не смог самостоятельно выбраться. В машине находились двое взрослых и два ребенка.
На помощь им выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". С помощью лебедки и такелажного оборудования иномарку вытащили на дорогу с твердым покрытием и сопроводили до села Мраморное. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Спасатели напоминают: из-за сложных погодных условий многие участки горных дорог могут быть непроходимы для автомобилей, поэтому необходимо тщательно выбирать маршрут, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы.

Пострадавшие в горах Крыма

Также сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" шесть раз за сутки оказывали помощь пострадавшим во время зимнего отдыха на Ангарском перевале.
"5 февраля на Ангарском перевале не менее шести раз оказывалась помощь пострадавшим. Спасено семь человек, из них четверо детей. Они получили травмы во время катаний", - рассказали в ведомстве.
Для безопасности отдыхающих была организована работа аварийно-спасательных постов. Также спасатели патрулировали места с массовым скоплением людей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
Как не падать в гололед или падать правильно — травматолог
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаМЧС КрымаПроисшествияПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
14:0023 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
13:50Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых
13:37В Турции произошло новое землетрясение
13:36Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
13:25В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
13:01В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
12:47Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
12:29Путин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения
12:19Ураган накроет Кубань
12:07Путин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых
11:56Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
11:31Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур
11:21Землетрясение в Турции: ждать ли Крыму и на Кубани толчков
10:59COVID-сводка по Крыму и Севастополю на 6 февраля
10:39Житель Керчи продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги
10:25Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
10:09Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцев
10:06Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
09:35В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны
Лента новостейМолния