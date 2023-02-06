https://crimea.ria.ru/20230206/nepogoda-obrushilas-na-krym-shtorm-zakrytye-dorogi-i-postradavshie-1126802130.html
Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T10:25
2023-02-06T10:25
2023-02-06T10:25
крым
севастополь
погода в крыму
крымская погода
мчс крыма
минтранс крыма
новости крыма
общество
транспорт
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126737990_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8753507e6bc28f0a817b3c979a1d9592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Где в Крыму больше всего снегаБольше всего снега выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.По состоянию на утро понедельника ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.По прогнозам Крымского гидрометцентра, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.Пострадавшие в горах КрымаСотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" шесть раз за сутки оказывали помощь пострадавшим во время зимнего отдыха на Ангарском перевале.Как сообщалось, в выходные дни Ангарском перевале и на плато Ай-Петри для безопасности отдыхающих была организована работа аварийно-спасательных постов. Также спасатели патрулировали места с массовым скоплением людей.Ограничение движения на дорогах КрымаВ связи с выпадением осадков проезд на плато Ай-Петри с обеих сторон был ограничен. В минувшие сутки со стороны Ялты и села Соколиное дежурили сотрудники ГИБДД и Крымавтодора. На данный момент проезд по основным дорогам полуострова обеспечен."Дороги проходимы, автомобильных заторов на Ангарском, Грушевском перевалах нет. Зафиксированы локальные происшествия по буксировке и эвакуации людей из авто на некоторых участках горных дорог", - добавили в МЧС.Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям тщательно следить за дорожной обстановкой, не превышать скорость, учитывая интенсивность движения и погодные условия. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом.Тысячи километров дорог очищеныВ Крыму очищено 2 300 км дорожного полотна, израсходовано 1 449 тонн противогололедного материала. В расчистке дорог задействовано 53 единицы спецтехники.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до 7 февраля включительно.
https://crimea.ria.ru/20230206/v-kerchenskom-prolive-podnyalis-polutorametrovye-volny-1126798348.html
https://crimea.ria.ru/20230206/kak-ne-padat-v-gololed-ili-padat-pravilno--travmatolog-1126794212.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126737990_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_27ed24c76938df6e5aa946d552598ef6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма, минтранс крыма, новости крыма, общество, транспорт, дороги крыма
Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
МЧС: на Крым обрушилась непогода со снегом и сильным ветром
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Где в Крыму больше всего снега
Больше всего снега выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.
"Прогноз по штормовому предупреждению оправдался. Осадки в виде снега и смешанных осадков зарегистрированы на территории Кировского района 14 мм, горы Ай-Петри – 12 мм, Феодосии – 11 мм, Ялты – 8 мм; Алушты – 6,5 мм. Кроме того, в Джанкое, Черноморском районе выпало 6 мм, в Евпатории – 5 мм, на Ангарском перевале – 3 мм. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории Черноморского района – 14 м/с", - уточнили в МЧС.
По состоянию на утро понедельника ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
По прогнозам Крымского гидрометцентра, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
Пострадавшие в горах Крыма
Сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" шесть раз за сутки оказывали помощь пострадавшим во время зимнего отдыха на Ангарском перевале.
"5 февраля на Ангарском перевале не менее шести раз оказывалась помощь пострадавшим. Спасено семь человек, из них четверо детей. Они получили травмы во время катаний", - уточнили в спасательном ведомстве.
Как сообщалось, в выходные дни Ангарском перевале и на плато Ай-Петри для безопасности отдыхающих была организована работа
аварийно-спасательных постов. Также спасатели патрулировали места с массовым скоплением людей.
Ограничение движения на дорогах Крыма
В связи с выпадением осадков проезд на плато Ай-Петри с обеих сторон был ограничен. В минувшие сутки со стороны Ялты и села Соколиное дежурили сотрудники ГИБДД и Крымавтодора. На данный момент проезд по основным дорогам полуострова обеспечен.
"Дороги проходимы, автомобильных заторов на Ангарском, Грушевском перевалах нет. Зафиксированы локальные происшествия по буксировке и эвакуации людей из авто на некоторых участках горных дорог", - добавили в МЧС.
Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям тщательно следить за дорожной обстановкой, не превышать скорость, учитывая интенсивность движения и погодные условия. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом.
Тысячи километров дорог очищены
В Крыму очищено 2 300 км дорожного полотна, израсходовано 1 449 тонн противогололедного материала. В расчистке дорог задействовано 53 единицы спецтехники.
"Работы по очистке и обработке дорог ведутся в круглосуточном режиме. За минувшие сутки в Сакском районе очищено 720 км дорожного покрытия, в Черноморском – 306 км, в Красноперекопском – 290 км, в Раздольненском – 300 км, в Джанкойском – 185 км. На Ангарском перевале работают четыре машины и один погрузчик, на Грушевском перевале – три машины и два погрузчика", - проинформировали в Минтрансе Крыма.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до 7 февраля включительно.