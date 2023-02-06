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Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие

Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T10:25

2023-02-06T10:25

2023-02-06T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Где в Крыму больше всего снегаБольше всего снега выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.По состоянию на утро понедельника ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.По прогнозам Крымского гидрометцентра, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.Пострадавшие в горах КрымаСотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" шесть раз за сутки оказывали помощь пострадавшим во время зимнего отдыха на Ангарском перевале.Как сообщалось, в выходные дни Ангарском перевале и на плато Ай-Петри для безопасности отдыхающих была организована работа аварийно-спасательных постов. Также спасатели патрулировали места с массовым скоплением людей.Ограничение движения на дорогах КрымаВ связи с выпадением осадков проезд на плато Ай-Петри с обеих сторон был ограничен. В минувшие сутки со стороны Ялты и села Соколиное дежурили сотрудники ГИБДД и Крымавтодора. На данный момент проезд по основным дорогам полуострова обеспечен."Дороги проходимы, автомобильных заторов на Ангарском, Грушевском перевалах нет. Зафиксированы локальные происшествия по буксировке и эвакуации людей из авто на некоторых участках горных дорог", - добавили в МЧС.Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям тщательно следить за дорожной обстановкой, не превышать скорость, учитывая интенсивность движения и погодные условия. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом.Тысячи километров дорог очищеныВ Крыму очищено 2 300 км дорожного полотна, израсходовано 1 449 тонн противогололедного материала. В расчистке дорог задействовано 53 единицы спецтехники.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до 7 февраля включительно.

https://crimea.ria.ru/20230206/v-kerchenskom-prolive-podnyalis-polutorametrovye-volny-1126798348.html

https://crimea.ria.ru/20230206/kak-ne-padat-v-gololed-ili-padat-pravilno--travmatolog-1126794212.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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