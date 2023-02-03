https://crimea.ria.ru/20230203/na-angarskom-perevale-i-ay-petri-v-krymu-dezhuryat-spasateli-1126772693.html

На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели

На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели - РИА Новости Крым, 03.02.2023

На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели

В выходные дни на плато Ай-Петри и Ангарском перевале для безопасности отдыхающих будет организована работа аварийно-спасательных постов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T20:09

2023-02-03T20:09

2023-02-03T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В выходные дни на плато Ай-Петри и Ангарском перевале для безопасности отдыхающих будет организована работа аварийно-спасательных постов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Отмечается, что спасатели также будут патрулировать места с массовым скоплением людей.По информации крымского гидрометцентра, на Ангарском перевале и плато Ай-Петри высота снежного покрова достигает 22 см.Как сообщалось ранее, в ближайшие три дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, усиление ветра, мокрый снег и гололедица. Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено.Сотрудники МЧС располагают необходимым спасательным оборудованием и снаряжением, автомобилями для буксировки и снегоходами. При необходимости к дежурным постам незамедлительно может быть вызвана бригада скорой помощи.Читайте также:Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр Крым накроет трехдневный шторм – МЧС Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

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