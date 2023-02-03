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На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели
На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели - РИА Новости Крым, 03.02.2023
На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели
В выходные дни на плато Ай-Петри и Ангарском перевале для безопасности отдыхающих будет организована работа аварийно-спасательных постов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T20:09
2023-02-03T20:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В выходные дни на плато Ай-Петри и Ангарском перевале для безопасности отдыхающих будет организована работа аварийно-спасательных постов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Отмечается, что спасатели также будут патрулировать места с массовым скоплением людей.По информации крымского гидрометцентра, на Ангарском перевале и плато Ай-Петри высота снежного покрова достигает 22 см.Как сообщалось ранее, в ближайшие три дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, усиление ветра, мокрый снег и гололедица. Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено.Сотрудники МЧС располагают необходимым спасательным оборудованием и снаряжением, автомобилями для буксировки и снегоходами. При необходимости к дежурным постам незамедлительно может быть вызвана бригада скорой помощи.Читайте также:Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр Крым накроет трехдневный шторм – МЧС Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
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мчс крыма, ай-петри, общество, крым, новости, новости крыма
На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели

Посты МЧС со спецтехникой будут работать все выходные

20:09 03.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнгарский перевал
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В выходные дни на плато Ай-Петри и Ангарском перевале для безопасности отдыхающих будет организована работа аварийно-спасательных постов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Отмечается, что спасатели также будут патрулировать места с массовым скоплением людей.
"Во время профилактических мероприятий спасатели проводят беседы с отдыхающими по безопасному поведению в горах, мерам предосторожности при прохождении сложных туристических маршрутов. Также спасатели информируют отдыхающих о возможных изменениях погодных условий", - говорится в сообщении.
По информации крымского гидрометцентра, на Ангарском перевале и плато Ай-Петри высота снежного покрова достигает 22 см.
Как сообщалось ранее, в ближайшие три дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, усиление ветра, мокрый снег и гололедица. Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено.
Сотрудники МЧС располагают необходимым спасательным оборудованием и снаряжением, автомобилями для буксировки и снегоходами. При необходимости к дежурным постам незамедлительно может быть вызвана бригада скорой помощи.
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