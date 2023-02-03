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Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T11:01
2023-02-03T11:05
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог.В ведомстве напомнили, что дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района закрыта из-за активизации оползневых процессов. Движение прекращено для всех видов транспорта.Ремонт дороги на Ай-Петри из БахчисараяКапитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируется провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих. Сейчас проезд на плато со стороны Бахчисарая полностью закрыт.Непогода в КрымуХолодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.К уборке снега в Симферополе привлечены 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Они очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах. По словам главы городской администрации Михаила Афанасьева, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиДорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два годаМокрый снег и ветер: чего ждать от погоды в Крыму 3 февраля
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Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

Служба автодорог Крыма: дорогу на Ай-Петри закрыли из-за снегопадов

11:01 03.02.2023 (обновлено: 11:05 03.02.2023)
 
© Служба автомобильных дорог КрымаСнегоуборочная техника на дороге Ялта – Ай-Петри
Снегоуборочная техника на дороге Ялта – Ай-Петри
© Служба автомобильных дорог Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог.
"Движение временно ограничено для всех механических транспортных средств на период расчистки дороги от снега и до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района закрыта из-за активизации оползневых процессов. Движение прекращено для всех видов транспорта.

Ремонт дороги на Ай-Петри из Бахчисарая

Капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируется провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены.
Специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих. Сейчас проезд на плато со стороны Бахчисарая полностью закрыт.
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Холодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.
К уборке снега в Симферополе привлечены 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Они очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах.
По словам главы городской администрации Михаила Афанасьева, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым.
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