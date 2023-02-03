https://crimea.ria.ru/20230203/dorogu-na-ay-petri-zakryli-iz-za-nepogody-1126758102.html

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T11:01

2023-02-03T11:01

2023-02-03T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри временно ограничено в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог.В ведомстве напомнили, что дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района закрыта из-за активизации оползневых процессов. Движение прекращено для всех видов транспорта.Ремонт дороги на Ай-Петри из БахчисараяКапитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта планируется провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Специалисты отремонтируют дорожное полотно на всем участке, произведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и восстановят водоотводные лотки. Также планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих. Сейчас проезд на плато со стороны Бахчисарая полностью закрыт.Непогода в КрымуХолодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.К уборке снега в Симферополе привлечены 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Они очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах. По словам главы городской администрации Михаила Афанасьева, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиДорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два годаМокрый снег и ветер: чего ждать от погоды в Крыму 3 февраля

https://crimea.ria.ru/20230203/stikhiya-v-simferopole-kak-kommunalschiki-boryutsya-s-nepogodoy-1126756049.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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