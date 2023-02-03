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Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T09:36
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крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.С раннего утра коммунальщики очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах. По данным администрации города, в данный момент в уборке задействовано 370 работников с учетом сил подрядной организации.Как сообщалось, в пятницу утром на крымский полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиМокрый снег и ветер: чего ждать от погоды в Крыму 3 февраляНа Крым обрушится снегопад
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РИА Новости Крым
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Коммунальщики убирают снег с тротуаров в Симферополе
Коммунальщики убирают снег с тротуаров в Симферополе
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крым, симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, общество, городская среда, погода в крыму, крымская погода, видео
Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.
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Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой

Мэр Симферополя Афанасьев: на уборку снега в Симферополе брошено 11 машин

09:36 03.02.2023 (обновлено: 09:44 03.02.2023)
 
© РИА Новости КрымРабота коммунальщиков в центре Симферополя
Работа коммунальщиков в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.

"С уборкой снега справляемся, постоянно мониторим, как у нас снег убирается. Сейчас 11 экипажей машин работает, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым", - добавил он.

С раннего утра коммунальщики очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах. По данным администрации города, в данный момент в уборке задействовано 370 работников с учетом сил подрядной организации.
Как сообщалось, в пятницу утром на крымский полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.
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КрымСимферопольМихаил АфанасьевНовости КрымаОбществоГородская средаПогода в КрымуКрымская погода
 
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