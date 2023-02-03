https://crimea.ria.ru/20230203/stikhiya-v-simferopole-kak-kommunalschiki-boryutsya-s-nepogodoy-1126756049.html

Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой

Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой

В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T09:36

2023-02-03T09:36

2023-02-03T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.С раннего утра коммунальщики очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах. По данным администрации города, в данный момент в уборке задействовано 370 работников с учетом сил подрядной организации.Как сообщалось, в пятницу утром на крымский полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиМокрый снег и ветер: чего ждать от погоды в Крыму 3 февраляНа Крым обрушится снегопад

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Коммунальщики убирают снег с тротуаров в Симферополе Коммунальщики убирают снег с тротуаров в Симферополе 2023-02-03T09:36 true PT0M07S

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