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Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T09:36
2023-02-03T09:36
2023-02-03T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В уборке снега в Симферополе задействовано 11 экипажей машин и 370 работников коммунальных служб. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.С раннего утра коммунальщики очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах. По данным администрации города, в данный момент в уборке задействовано 370 работников с учетом сил подрядной организации.Как сообщалось, в пятницу утром на крымский полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиМокрый снег и ветер: чего ждать от погоды в Крыму 3 февраляНа Крым обрушится снегопад
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126755789_0:642:1536:1794_1920x0_80_0_0_86a70561fc47c139df2ea578497b5bcc.jpg
Коммунальщики убирают снег с тротуаров в Симферополе
Коммунальщики убирают снег с тротуаров в Симферополе
2023-02-03T09:36
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PT0M07S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
Мэр Симферополя Афанасьев: на уборку снега в Симферополе брошено 11 машин
09:36 03.02.2023 (обновлено: 09:44 03.02.2023)