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Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр
Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр
Толщина снежного покрова в Крымских горах достигает 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T15:26
2023-02-03T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Толщина снежного покрова в Крымских горах достигает 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометеоцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, в ближайшие два дня характер погоды в температурном плане не изменится, в ночные часы ожидаются небольшие отрицательные температуры: ночью от -3 до +2, и днем до +5 градусов, мокрый снег, на дорогах гололедица. По-настоящему зимняя погода продержится в Крыму еще неделю, поэтому все желающие могут успеть покататься на санках и поиграть в снежки.Холодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Было затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.По данным регионального МЧС, с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое предупреждение. С 6 по 8 февраля ночные температуры понизятся от -2 до -7 градусов, дневные до -5 градусов, ожидается снег, метель и усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, а местами 25 м/с.Читайте также:Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыКрым накроет трехдневный шторм – МЧС Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
https://crimea.ria.ru/20230203/snezhnaya-burya-obrushilas-na-krym-dorogi-skovali-10-ballnye-probki-1126753801.html
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Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр

Снег в Крыму: где можно покататься на санках

15:26 03.02.2023
 
© Фото из группы в ВКонтакте "Погода на Ай-Петри"Снег на Ай-Петри в Крыму
Снег на Ай-Петри в Крыму
© Фото из группы в ВКонтакте "Погода на Ай-Петри"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Толщина снежного покрова в Крымских горах достигает 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометеоцентра Татьяна Любецкая.
"В Крым пришла настоящая зима. На Ай-Петри и Ангарском перевале высота снежного покрова достигла 22 см. Снега в горах достаточно для проведения активного снежно-спортивного досуга", - сказала Любецкая.
По ее словам, в ближайшие два дня характер погоды в температурном плане не изменится, в ночные часы ожидаются небольшие отрицательные температуры: ночью от -3 до +2, и днем до +5 градусов, мокрый снег, на дорогах гололедица. По-настоящему зимняя погода продержится в Крыму еще неделю, поэтому все желающие могут успеть покататься на санках и поиграть в снежки.
Холодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Было затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.
По данным регионального МЧС, с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое предупреждение. С 6 по 8 февраля ночные температуры понизятся от -2 до -7 градусов, дневные до -5 градусов, ожидается снег, метель и усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, а местами 25 м/с.
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