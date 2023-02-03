https://crimea.ria.ru/20230203/ay-petri-i-angarskiy-pereval-zasypalo-snegom--gidromettsentr-1126762789.html

Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр

Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр

Толщина снежного покрова в Крымских горах достигает 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T15:26

2023-02-03T15:26

2023-02-03T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Толщина снежного покрова в Крымских горах достигает 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометеоцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, в ближайшие два дня характер погоды в температурном плане не изменится, в ночные часы ожидаются небольшие отрицательные температуры: ночью от -3 до +2, и днем до +5 градусов, мокрый снег, на дорогах гололедица. По-настоящему зимняя погода продержится в Крыму еще неделю, поэтому все желающие могут успеть покататься на санках и поиграть в снежки.Холодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Было затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.По данным регионального МЧС, с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое предупреждение. С 6 по 8 февраля ночные температуры понизятся от -2 до -7 градусов, дневные до -5 градусов, ожидается снег, метель и усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, а местами 25 м/с.Читайте также:Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыКрым накроет трехдневный шторм – МЧС Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой

https://crimea.ria.ru/20230203/snezhnaya-burya-obrushilas-na-krym-dorogi-skovali-10-ballnye-probki-1126753801.html

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