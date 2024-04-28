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Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России
Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России
За 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике существенно обновилась материально-техническая база службы скорой помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T09:39
2024-04-28T09:40
сергей аксенов
скорая помощь
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике существенно обновилась материально-техническая база службы скорой помощи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников "скорой"."За 10 лет приобретено более 370 автомобилей. Установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой. Построены две новые подстанции в Раздольном и Первомайском, ведется строительство еще восьми, капитально отремонтированы здания 14 подстанций", - написал он на своей странице в Telegram.Глава республики также отметил, что развитие службы скорой медицинской помощи – важнейший приоритет работы власти на всех уровнях.Аксенов поздравил всех работников скорой помощи, и поблагодарил за их работу, требующую компетентности и самоотдачи.В свою очередь председатель Верховного Совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что труд работников сокрой помощи — это ежедневный подвиг, требующий, в том числе, милосердия и сострадания. Читайте также на РИА Новости Крым:Юмор от выгорания и любовь к профессии и к людям: чем живет скорая помощьКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудниковВ Севастополе увеличили количество бригад скорой помощи
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сергей аксенов, скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), совет министров рк
Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России

Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России

09:39 28.04.2024 (обновлено: 09:40 28.04.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике существенно обновилась материально-техническая база службы скорой помощи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников "скорой".
"За 10 лет приобретено более 370 автомобилей. Установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой. Построены две новые подстанции в Раздольном и Первомайском, ведется строительство еще восьми, капитально отремонтированы здания 14 подстанций", - написал он на своей странице в Telegram.
Глава республики также отметил, что развитие службы скорой медицинской помощи – важнейший приоритет работы власти на всех уровнях.
Аксенов поздравил всех работников скорой помощи, и поблагодарил за их работу, требующую компетентности и самоотдачи.
"На счету каждого из вас – спасенные жизни. Вы выполняете свой долг в любых, даже самых сложных условиях, несмотря на колоссальные нагрузки", - написал глава Крыма.
В свою очередь председатель Верховного Совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что труд работников сокрой помощи — это ежедневный подвиг, требующий, в том числе, милосердия и сострадания.

"В Крыму работники "скорой" ежедневно выполняют около двух тысяч вызовов. Помогают спасти жизни и сохранить здоровье людей. Мы благодарны нашим медработникам и стремимся создать для них достойные условия труда", - написал он в своем поздравлении.

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