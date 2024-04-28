https://crimea.ria.ru/20240428/avtopark-skoroy-v-krymu-obnovili-na-370-avtomobiley-za-10-let-v-rossii-1136929192.html

Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России

Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России

За 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике существенно обновилась материально-техническая база службы скорой помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T09:39

2024-04-28T09:39

2024-04-28T09:40

сергей аксенов

скорая помощь

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

здоровье

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

совет министров рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918177_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_4bcbac71db3b432f3f25d3f3071d0659.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. За 10 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации, в республике существенно обновилась материально-техническая база службы скорой помощи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников "скорой"."За 10 лет приобретено более 370 автомобилей. Установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой. Построены две новые подстанции в Раздольном и Первомайском, ведется строительство еще восьми, капитально отремонтированы здания 14 подстанций", - написал он на своей странице в Telegram.Глава республики также отметил, что развитие службы скорой медицинской помощи – важнейший приоритет работы власти на всех уровнях.Аксенов поздравил всех работников скорой помощи, и поблагодарил за их работу, требующую компетентности и самоотдачи.В свою очередь председатель Верховного Совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что труд работников сокрой помощи — это ежедневный подвиг, требующий, в том числе, милосердия и сострадания. Читайте также на РИА Новости Крым:Юмор от выгорания и любовь к профессии и к людям: чем живет скорая помощьКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудниковВ Севастополе увеличили количество бригад скорой помощи

https://crimea.ria.ru/20240428/chem-zhivet-skoraya-pomosch-odin-den-iz-zhizni-kerchenskoy-podstantsii-1136905250.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), совет министров рк