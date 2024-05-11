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Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буря
Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буря
В субботу до Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T08:48
2024-05-11T08:48
2024-05-11T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В субботу до Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Крупнейший за последнее время выброс солнечной массы в сторону Земли произошел 8 мая после двойной вспышки на Солнце. По информации ученых, выбросу предшествовала двойная X вспышка утром в среду. Ученые прогнозировали, что солнечные массы дойдут до Земли в субботу, 11 мая. Ожидаются магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная).Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.Такая мощная вспышка стала причиной того, что в ночь на субботу над Крымом было видно полярное сияние. Как пояснил астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, это происходит из-за максимально мощных магнитных бурь, подобных которым не фиксировалось в последние 20 лет.За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.
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вспышки на солнце, земля, солнце, магнитные бури, новости, космос
Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буря
На Земле проходит магнитная буря высшего уровня впервые за 20 лет
08:48 11.05.2024 (обновлено: 08:49 11.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В субботу до Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Крупнейший за последнее время выброс солнечной массы в сторону Земли
произошел 8 мая после двойной вспышки на Солнце. По информации ученых, выбросу предшествовала двойная X вспышка утром в среду. Ученые прогнозировали, что солнечные массы дойдут до Земли в субботу, 11 мая. Ожидаются магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная).
"На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", — сказал Богачев РИА Новости.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.
Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Такая мощная вспышка стала причиной того, что в ночь на субботу над Крымом было видно полярное сияние
. Как пояснил астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, это происходит из-за максимально мощных магнитных бурь, подобных которым не фиксировалось в последние 20 лет.
За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.