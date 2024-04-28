https://crimea.ria.ru/20240428/kak-vybirat-klubniku-1136929017.html

Как выбирать клубнику

Как выбирать клубнику - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Как выбирать клубнику

Сорт клубники - не гарантия ее определенных вкусовых качеств. Помочь выбрать вкусную ягоду может ее внешний вид. Об этом сообщает Роскачество. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T10:12

2024-04-28T10:12

2024-04-28T10:12

клубника

питание

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общество

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совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Сорт клубники - не гарантия ее определенных вкусовых качеств. Помочь выбрать вкусную ягоду может ее внешний вид. Об этом сообщает Роскачество.При покупке следует обратить внимание на то, чтобы чашелистик (хвостик) был зеленый, а сама ягода сухая, упругая и однородного цвета - без белого кончика, рассказали в Роскачестве.При этом следует обратить внимание на аромат - чем ягода ароматнее, тем она более спелая и сладкая. Однако аромат ягоды может быть более или менее интенсивным в зависимости от сорта или погодных условий во время ее созревания."Качественная ягода должна быть гладкой и упругой, без потемнений или повреждений поверхности", - добавили в организации.Также "не стоит покупать неравномерно окрашенную ягоду - например, с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком". Кроме того, стоит отказаться от покупки и в том случае, если в контейнере уже есть заплесневелая ягода среди других "чистых". Хранить же купленную клубнику лучше всего в холодильнике."Не бывает и "накачанных" ягод. Все это из разряда потребительских страшилок. Твердая и без запаха ягода обычно оказывается в продаже, когда возникает необходимость в ее длительной перевозке. В таком случае производитель вынужден собирать зеленоватую ягоду на стадии "технической спелости". Такая ягода приобретет товарный вид, но сладкой и ароматной уже не станет. Поэтому у продавца лучше узнать, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи", - заключили в Роскачестве.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубникаКлубника: за и противПестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертНазваны самые опасные летние фрукты и овощи

https://crimea.ria.ru/20240425/klubnichnyy-god-v-krymu-pervaya-klubnika-pospela-ranshe-sroka-1136839901.html

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клубника, питание, торговля, общество, роскачество, совет эксперта