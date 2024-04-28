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Как выбирать клубнику - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Как выбирать клубнику
Как выбирать клубнику - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Как выбирать клубнику
Сорт клубники - не гарантия ее определенных вкусовых качеств. Помочь выбрать вкусную ягоду может ее внешний вид. Об этом сообщает Роскачество. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T10:12
2024-04-28T10:12
клубника
питание
торговля
общество
роскачество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Сорт клубники - не гарантия ее определенных вкусовых качеств. Помочь выбрать вкусную ягоду может ее внешний вид. Об этом сообщает Роскачество.При покупке следует обратить внимание на то, чтобы чашелистик (хвостик) был зеленый, а сама ягода сухая, упругая и однородного цвета - без белого кончика, рассказали в Роскачестве.При этом следует обратить внимание на аромат - чем ягода ароматнее, тем она более спелая и сладкая. Однако аромат ягоды может быть более или менее интенсивным в зависимости от сорта или погодных условий во время ее созревания."Качественная ягода должна быть гладкой и упругой, без потемнений или повреждений поверхности", - добавили в организации.Также "не стоит покупать неравномерно окрашенную ягоду - например, с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком". Кроме того, стоит отказаться от покупки и в том случае, если в контейнере уже есть заплесневелая ягода среди других "чистых". Хранить же купленную клубнику лучше всего в холодильнике."Не бывает и "накачанных" ягод. Все это из разряда потребительских страшилок. Твердая и без запаха ягода обычно оказывается в продаже, когда возникает необходимость в ее длительной перевозке. В таком случае производитель вынужден собирать зеленоватую ягоду на стадии "технической спелости". Такая ягода приобретет товарный вид, но сладкой и ароматной уже не станет. Поэтому у продавца лучше узнать, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи", - заключили в Роскачестве.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубникаКлубника: за и противПестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертНазваны самые опасные летние фрукты и овощи
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клубника, питание, торговля, общество, роскачество, совет эксперта
Как выбирать клубнику

Как выбрать вкусную и полезную клубнику - Роскачество

10:12 28.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСбор урожая клубники в Херсонской области
Сбор урожая клубники в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Сорт клубники - не гарантия ее определенных вкусовых качеств. Помочь выбрать вкусную ягоду может ее внешний вид. Об этом сообщает Роскачество.
При покупке следует обратить внимание на то, чтобы чашелистик (хвостик) был зеленый, а сама ягода сухая, упругая и однородного цвета - без белого кончика, рассказали в Роскачестве.

"На вкусовые качества клубники, как правило, сорт особо не влияет. Сильнее это зависит от количества солнечных дней, правильного питания, перепада дневных и ночных температур. Поэтому в начале сезона ягоды будут не такими насыщенно сладкими, как к его середине или концу", - сообщили там.

При этом следует обратить внимание на аромат - чем ягода ароматнее, тем она более спелая и сладкая. Однако аромат ягоды может быть более или менее интенсивным в зависимости от сорта или погодных условий во время ее созревания.
"Качественная ягода должна быть гладкой и упругой, без потемнений или повреждений поверхности", - добавили в организации.
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Также "не стоит покупать неравномерно окрашенную ягоду - например, с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком". Кроме того, стоит отказаться от покупки и в том случае, если в контейнере уже есть заплесневелая ягода среди других "чистых". Хранить же купленную клубнику лучше всего в холодильнике.
"Не бывает и "накачанных" ягод. Все это из разряда потребительских страшилок. Твердая и без запаха ягода обычно оказывается в продаже, когда возникает необходимость в ее длительной перевозке. В таком случае производитель вынужден собирать зеленоватую ягоду на стадии "технической спелости". Такая ягода приобретет товарный вид, но сладкой и ароматной уже не станет. Поэтому у продавца лучше узнать, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи", - заключили в Роскачестве.
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