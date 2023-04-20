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Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника
Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника
Традиционно в апреле на крымских прилавках появляются ранняя клубника, сочная зелень, молодая картошка, морковь и другие овощи, по которой покупатели за зиму... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T19:45
2023-04-20T20:01
юлия костанчук
зера арифова
здоровье
защита прав потребителей
крым
новости крыма
совет эксперта
клубника
овощи
фрукты
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Традиционно в апреле на крымских прилавках появляются ранняя клубника, сочная зелень, молодая картошка, морковь и другие овощи, по которой покупатели за зиму успели соскучиться. Есть ли в такой продукции витаминная польза и в чем ее опасность - об этом рассказали аграрии и врачи.Есть или не есть"Как правило, вся раннеспелая продукция выращена в защищенном грунте - это отапливаемые или неотапливаемые теплицы. Используются раннеспелые сорта и гибриды. Антибиотики как стимулятор роста сейчас не применяют. Стоимость пестицидов и удобрений высокая, и никто не будет себе в убыток применять большие нормы. Это просто невыгодно. К тому же сейчас работает система, которая отслеживает применение пестицидов", - рассказала РИА Новости Крым завотделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИ сельского хозяйства Крыма Юлия Костанчук.По ее словам, современные производители предпочитают более дешевые и безвредные биопрепараты, которые очень быстро разлагаются, поэтому опасаться "химии" не нужно - ранняя продукция безопасна, если речь идет о крупных тепличных хозяйствах, которые, как правило, и являются главными ее поставщиками.Еще один аргумент в пользу безопасности тепличной продукции - быстрая реализация: "Ранняя продукция продается быстро, она не предназначена для длительного хранения. Например, когда овощи закладываются на хранение, склады озонируются. А здесь такого нет, это продукция свежего потребления, ее не обрабатывают дополнительно".Ранняя клубникаПо ее словам, сейчас на полуострове множество хозяйств, выращивающих ягоду в закрытом грунте. Такая садовая земляника может немного уступать грунтовой по вкусу из-за недостатка прямого солнечного света, но она тоже не опасна.По ее словам, на полуострове чаще всего выращивают сорта Клери, Альба, Альбион, Хоней, в последнее время появились новые - Азия и Сирия - с очень плотной мякотью. В зависимости от сорта форма и размер ягод могут различаться. При покупке специалист советует ориентироваться на их внешний вид: "Лучше отказаться от примятых ягод, с пятнами, с вялыми листочками. Ягода должна иметь естественный блеск. Как правило, свежая продукция имеет нежный приятный аромат".Опасность все же естьИ все же некоторая опасность в ранних (и не только ранних) овощах и ягодах может таиться.Земляные культуры - картофель, лук, морковь, свеклу, зелень - перед употреблением необходимо мыть: они могут содержать бактерии из почвы, говорят специалисты. Еще рекомендуют не покупать зелень с желтизной или слишком темную - в ней может быть много азота, советуют присматриваться к луку и укропу, чтобы не было мучнистой росы - она может появиться из-за конденсата.Если речь идет о ягодах, их лучше дополнительно обдать кипятком. Такую рекомендацию дает врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова. Также доктор рекомендует есть раннюю клубнику маленькими порциями, поскольку за зиму организм "отвыкает" от большого количества клетчатки и может ответить на "витаминный удар" расстройством желудка. Еще не стоит забывать, что клубника - очень аллергенный продукт."И все же ранние ягоды есть можно. Пользы в них чуть меньше, но она есть - и витамины, и минералы. Что касается удобрений, сейчас производители используют щадящие варианты. В целом за последние несколько лет серьезных отравлений клубникой в Крыму не фиксировали ", - рассказала доктор в эфире радио "Спутник в Крыму".Читайте также на РИА Новости Крым:Клубника: за и противПестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертНазваны самые опасные летние фрукты и овощи
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юлия костанчук, зера арифова, здоровье, защита прав потребителей, крым, новости крыма, совет эксперта, клубника, овощи, фрукты
Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника

Специалисты развеяли мифы о ранних овощах и ягодах

19:45 20.04.2023 (обновлено: 20:01 20.04.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖенщина во время работы в теплице
Женщина во время работы в теплице - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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Традиционно в апреле на крымских прилавках появляются ранняя клубника, сочная зелень, молодая картошка, морковь и другие овощи, по которой покупатели за зиму успели соскучиться. Есть ли в такой продукции витаминная польза и в чем ее опасность - об этом рассказали аграрии и врачи.

Есть или не есть

"Как правило, вся раннеспелая продукция выращена в защищенном грунте - это отапливаемые или неотапливаемые теплицы. Используются раннеспелые сорта и гибриды. Антибиотики как стимулятор роста сейчас не применяют. Стоимость пестицидов и удобрений высокая, и никто не будет себе в убыток применять большие нормы. Это просто невыгодно. К тому же сейчас работает система, которая отслеживает применение пестицидов", - рассказала РИА Новости Крым завотделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИ сельского хозяйства Крыма Юлия Костанчук.
По ее словам, современные производители предпочитают более дешевые и безвредные биопрепараты, которые очень быстро разлагаются, поэтому опасаться "химии" не нужно - ранняя продукция безопасна, если речь идет о крупных тепличных хозяйствах, которые, как правило, и являются главными ее поставщиками.
"Для мелких приусадебных хозяйств строительство больших теплиц - слишком затратно, поэтому, как правило, это уже открытый грунт. Например, первая такая клубника пойдет только в июне", - поясняет Костанчук.
Еще один аргумент в пользу безопасности тепличной продукции - быстрая реализация: "Ранняя продукция продается быстро, она не предназначена для длительного хранения. Например, когда овощи закладываются на хранение, склады озонируются. А здесь такого нет, это продукция свежего потребления, ее не обрабатывают дополнительно".
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Ранняя клубника

"На самом деле, то, что мы привыкли называть клубникой, - это земляника садовая, она же ананасная, она же крупноплодная. Селекционные формы", - поясняет в эфире радио "Спутник в Крыму" научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения отделения крымской опытной станции садоводства Никитского ботанического сада Зера Арифова.

По ее словам, сейчас на полуострове множество хозяйств, выращивающих ягоду в закрытом грунте. Такая садовая земляника может немного уступать грунтовой по вкусу из-за недостатка прямого солнечного света, но она тоже не опасна.
"Выращивание в теплице не означает, что ягода с нитратами. Она такая же полезная и витаминизированная, ее можно покупать. У нас в Крыму есть предприятия, которые выращивают в закрытом грунте ягоду и она пользуется большим спросом, имеет все нужные качества. При этом современные технологии позволяют выращивать землянику круглый год, и даже февральская ягода полезна", - констатирует эксперт.
По ее словам, на полуострове чаще всего выращивают сорта Клери, Альба, Альбион, Хоней, в последнее время появились новые - Азия и Сирия - с очень плотной мякотью. В зависимости от сорта форма и размер ягод могут различаться. При покупке специалист советует ориентироваться на их внешний вид:
"Лучше отказаться от примятых ягод, с пятнами, с вялыми листочками. Ягода должна иметь естественный блеск. Как правило, свежая продукция имеет нежный приятный аромат".
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Опасность все же есть

И все же некоторая опасность в ранних (и не только ранних) овощах и ягодах может таиться.
"Говорить о личных приусадебных хозяйствах, где неконтролируемое внесение удобрений, нельзя. Поэтому покупать продукцию нужно только в сертифицированных точках продаж: супермаркеты, магазины, официальные рынки. Возле дорог вообще не желательно - это тяжелые металлы из-за выбросов, пыль и грязь, которая оседает", - поясняет Юлия Костанчук.
Земляные культуры - картофель, лук, морковь, свеклу, зелень - перед употреблением необходимо мыть: они могут содержать бактерии из почвы, говорят специалисты. Еще рекомендуют не покупать зелень с желтизной или слишком темную - в ней может быть много азота, советуют присматриваться к луку и укропу, чтобы не было мучнистой росы - она может появиться из-за конденсата.
Если речь идет о ягодах, их лучше дополнительно обдать кипятком. Такую рекомендацию дает врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова.
Также доктор рекомендует есть раннюю клубнику маленькими порциями, поскольку за зиму организм "отвыкает" от большого количества клетчатки и может ответить на "витаминный удар" расстройством желудка.
Еще не стоит забывать, что клубника - очень аллергенный продукт.
"И все же ранние ягоды есть можно. Пользы в них чуть меньше, но она есть - и витамины, и минералы. Что касается удобрений, сейчас производители используют щадящие варианты. В целом за последние несколько лет серьезных отравлений клубникой в Крыму не фиксировали ", - рассказала доктор в эфире радио "Спутник в Крыму".
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