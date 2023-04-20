https://crimea.ria.ru/20230420/molodye-da-rannie-chem-opasny-pervye-teplichnye-ovoschi-zelen-i-klubnika-1128283614.html

Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника

Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника

Традиционно в апреле на крымских прилавках появляются ранняя клубника, сочная зелень, молодая картошка, морковь и другие овощи, по которой покупатели за зиму... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T19:45

2023-04-20T19:45

2023-04-20T20:01

юлия костанчук

зера арифова

здоровье

защита прав потребителей

крым

новости крыма

совет эксперта

клубника

овощи

фрукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0a/1123508766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c857cc07c81841920aaca42a28fadd90.jpg

Традиционно в апреле на крымских прилавках появляются ранняя клубника, сочная зелень, молодая картошка, морковь и другие овощи, по которой покупатели за зиму успели соскучиться. Есть ли в такой продукции витаминная польза и в чем ее опасность - об этом рассказали аграрии и врачи.Есть или не есть"Как правило, вся раннеспелая продукция выращена в защищенном грунте - это отапливаемые или неотапливаемые теплицы. Используются раннеспелые сорта и гибриды. Антибиотики как стимулятор роста сейчас не применяют. Стоимость пестицидов и удобрений высокая, и никто не будет себе в убыток применять большие нормы. Это просто невыгодно. К тому же сейчас работает система, которая отслеживает применение пестицидов", - рассказала РИА Новости Крым завотделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИ сельского хозяйства Крыма Юлия Костанчук.По ее словам, современные производители предпочитают более дешевые и безвредные биопрепараты, которые очень быстро разлагаются, поэтому опасаться "химии" не нужно - ранняя продукция безопасна, если речь идет о крупных тепличных хозяйствах, которые, как правило, и являются главными ее поставщиками.Еще один аргумент в пользу безопасности тепличной продукции - быстрая реализация: "Ранняя продукция продается быстро, она не предназначена для длительного хранения. Например, когда овощи закладываются на хранение, склады озонируются. А здесь такого нет, это продукция свежего потребления, ее не обрабатывают дополнительно".Ранняя клубникаПо ее словам, сейчас на полуострове множество хозяйств, выращивающих ягоду в закрытом грунте. Такая садовая земляника может немного уступать грунтовой по вкусу из-за недостатка прямого солнечного света, но она тоже не опасна.По ее словам, на полуострове чаще всего выращивают сорта Клери, Альба, Альбион, Хоней, в последнее время появились новые - Азия и Сирия - с очень плотной мякотью. В зависимости от сорта форма и размер ягод могут различаться. При покупке специалист советует ориентироваться на их внешний вид: "Лучше отказаться от примятых ягод, с пятнами, с вялыми листочками. Ягода должна иметь естественный блеск. Как правило, свежая продукция имеет нежный приятный аромат".Опасность все же естьИ все же некоторая опасность в ранних (и не только ранних) овощах и ягодах может таиться.Земляные культуры - картофель, лук, морковь, свеклу, зелень - перед употреблением необходимо мыть: они могут содержать бактерии из почвы, говорят специалисты. Еще рекомендуют не покупать зелень с желтизной или слишком темную - в ней может быть много азота, советуют присматриваться к луку и укропу, чтобы не было мучнистой росы - она может появиться из-за конденсата.Если речь идет о ягодах, их лучше дополнительно обдать кипятком. Такую рекомендацию дает врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова. Также доктор рекомендует есть раннюю клубнику маленькими порциями, поскольку за зиму организм "отвыкает" от большого количества клетчатки и может ответить на "витаминный удар" расстройством желудка. Еще не стоит забывать, что клубника - очень аллергенный продукт."И все же ранние ягоды есть можно. Пользы в них чуть меньше, но она есть - и витамины, и минералы. Что касается удобрений, сейчас производители используют щадящие варианты. В целом за последние несколько лет серьезных отравлений клубникой в Крыму не фиксировали ", - рассказала доктор в эфире радио "Спутник в Крыму".Читайте также на РИА Новости Крым:Клубника: за и противПестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертНазваны самые опасные летние фрукты и овощи

https://crimea.ria.ru/20210607/Kak-pravilno-vybirat-vkusnuyu-klubniku-i-chereshnyu---agronom-1119657329.html

https://crimea.ria.ru/20220221/fermery-v-izraile-vyrastili-gigantskuyu-klubniku-i-popali-v-knigu-ginnessa-1122439433.html

https://crimea.ria.ru/20220517/kak-otlichit-naturalnuyu-klubniku-ot-khimicheskoy-1123254340.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

юлия костанчук, зера арифова, здоровье, защита прав потребителей, крым, новости крыма, совет эксперта, клубника, овощи, фрукты