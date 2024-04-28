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Почти полтысячи автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Почти полтысячи автомобилей стоят в очереди на Крымский мост - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Почти полтысячи автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Автомобильная очередь на Крымском мосту не уменьшается. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост". РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T13:21
2024-04-28T13:21
2024-04-28T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Автомобильная очередь на Крымском мосту не уменьшается. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".Ранее министр транспорта Крыма Лукашенко сообщал, что по состоянию на 10.30 в воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена.Очередь на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами начала расти с утра субботы.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив
Почти полтысячи автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
Почти полтысячи автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
13:21 28.04.2024 (обновлено: 13:24 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Автомобильная очередь на Крымском мосту не уменьшается. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"На данный момент в очереди со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 71 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Ранее министр транспорта Крыма Лукашенко сообщал, что по состоянию на 10.30 в воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена.
Очередь на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами начала расти с утра субботы
.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.