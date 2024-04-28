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В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков
В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков
С украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T11:22
2024-04-28T11:25
дмитрий песков
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. С украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что "у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте, кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах".Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
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дмитрий песков, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков

С украинской стороны на фронте нарастает паника - Песков

11:22 28.04.2024 (обновлено: 11:25 28.04.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. С украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С украинской стороны на фронтах нарастает паника", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в его ТГ-канале.

Песков отметил, что "у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте, кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах".
"И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения", - сказал Песков.
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