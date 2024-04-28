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В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков
В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков
С украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T11:22
2024-04-28T11:22
2024-04-28T11:25
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. С украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что "у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте, кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах".Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
https://crimea.ria.ru/20240428/novye-moschnye-udary-po-ukraine---chto-proizoshlo-za-noch-1136929417.html
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дмитрий песков, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков
С украинской стороны на фронте нарастает паника - Песков
11:22 28.04.2024 (обновлено: 11:25 28.04.2024)