https://crimea.ria.ru/20240428/peskov-zayavil-o-panike-v-ryadakh-vsu-na-fronte-1136930566.html

В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков

В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков - РИА Новости Крым, 28.04.2024

В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков

С украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T11:22

2024-04-28T11:22

2024-04-28T11:25

дмитрий песков

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. С украинской стороны на фронтах нарастает паника, РФ важно не останавливаться и эту динамику поддержать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что "у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте, кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах".Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииУдар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года

https://crimea.ria.ru/20240428/novye-moschnye-udary-po-ukraine---chto-proizoshlo-za-noch-1136929417.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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