Число жертв в Белгороде выросло до семи
Тело седьмого погибшего найдено под завалами дома в Белгороде – МЧС
19:27 12.05.2024 (обновлено: 19:34 12.05.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаЧисло жертв в Белгороде выросло до семи
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В МЧС подтвердили гибель седьмого человека под завалами обрушившегося дома в Белгороде.
"В Белгороде спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов", – сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что погибшие – четыре женщины и трое мужчин.
Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме, подчеркнул глава региона.
Ранее стало известно о гибели шести человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.
Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.
На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.