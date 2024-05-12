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ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших
ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших - РИА Новости Крым, 12.05.2024
ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших
Количество погибших при обрушении части жилого дома в Белгороде увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T18:49
2024-05-12T18:49
2024-05-12T18:52
обрушение многоэтажного дома в белгороде
белгород
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших при обрушении части жилого дома в Белгороде увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее стало известно о гибели пяти человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обрушение многоэтажного дома в белгороде, белгород, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), обстрелы всу
ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших
Шестеро погибших извлечены из-под завалов в Белгороде – МЧС
18:49 12.05.2024 (обновлено: 18:52 12.05.2024)