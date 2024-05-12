https://crimea.ria.ru/20240512/chp-v-belgorode-uzhe-shestero-pogibshikh-1137217089.html

ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших

ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших - РИА Новости Крым, 12.05.2024

ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших

Количество погибших при обрушении части жилого дома в Белгороде увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T18:49

2024-05-12T18:49

2024-05-12T18:52

обрушение многоэтажного дома в белгороде

белгород

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших при обрушении части жилого дома в Белгороде увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в МЧС России.Ранее стало известно о гибели пяти человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.

белгород

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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