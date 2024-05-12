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Сильнейший магнитный удар обрушится на Землю вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Сильнейший магнитный удар обрушится на Землю вечером в воскресенье
Сильнейший магнитный удар обрушится на Землю вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Сильнейший магнитный удар обрушится на Землю вечером в воскресенье
До конца дня на Землю обрушится наиболее сильный магнитный удар. Мощность магнитной бури превысит мощность предшествующих событий 11 мая и может стать... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T15:54
2024-05-12T15:54
магнитные бури
вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. До конца дня на Землю обрушится наиболее сильный магнитный удар. Мощность магнитной бури превысит мощность предшествующих событий 11 мая и может стать крупнейшей в современной истории наблюдений. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.Утром в воскресенье наблюдалось относительное затишье геомагнитной активности. Однако состояние магнитного поля Земли сохраняется исключительно напряженным, говорят ученые. По данным специалистов, в настоящий момент к Земле движется выброс массы от вспышки, произошедшей вчера в начале дня. "До конца дня планете предстоит выдержать еще один последний, но, к сожалению, видимо, наиболее сильный удар. К Земле в настоящий момент движется выброс массы от вспышки X5.8, произошедшей вчера в начале дня. Скорость выброса в момент отрыва от Солнца, согласно измерениям, составляла около 1200–1500 км/с, что является исключительно высоким значением, превышающим обычные цифры фактически в два раза", - предупреждают в лаборатории. Для сравнения, скорости выбросов, вызвавших магнитные бури уровня G5 11 мая, лежали в диапазоне от 700 до 1000 км/с. Ученые полагают, что геомагнитная обстановка полностью стабилизируется не позднее вторника, 14 мая.Накануне до Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря. Такая мощная вспышка стала причиной того, что в ночь на субботу над Крымом было видно полярное сияние. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
https://crimea.ria.ru/20240511/moschnaya-magnitnaya-burya-dlya-kogo-opasna-i-kak-uberechsya-1137200598.html
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магнитные бури, вспышки на солнце, космос, земля, солнце, новости, астрономия, метеозависимость, здоровье
Сильнейший магнитный удар обрушится на Землю вечером в воскресенье

Сильнейший за историю наблюдений магнитный удар обрушится на Землю вечером в воскресенье

15:54 12.05.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. До конца дня на Землю обрушится наиболее сильный магнитный удар. Мощность магнитной бури превысит мощность предшествующих событий 11 мая и может стать крупнейшей в современной истории наблюдений. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
Утром в воскресенье наблюдалось относительное затишье геомагнитной активности. Однако состояние магнитного поля Земли сохраняется исключительно напряженным, говорят ученые.
По данным специалистов, в настоящий момент к Земле движется выброс массы от вспышки, произошедшей вчера в начале дня.
"До конца дня планете предстоит выдержать еще один последний, но, к сожалению, видимо, наиболее сильный удар. К Земле в настоящий момент движется выброс массы от вспышки X5.8, произошедшей вчера в начале дня. Скорость выброса в момент отрыва от Солнца, согласно измерениям, составляла около 1200–1500 км/с, что является исключительно высоким значением, превышающим обычные цифры фактически в два раза", - предупреждают в лаборатории.
Для сравнения, скорости выбросов, вызвавших магнитные бури уровня G5 11 мая, лежали в диапазоне от 700 до 1000 км/с.
"Так как кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, то удар по магнитному полю Земли может быть исключительно сильным. В случае прямого удара, мощность магнитной бури в абсолютных значениях несомненно превысит мощность предшествующих событий 11 мая и может стать крупнейшей в современной истории наблюдений", - говорится в прогнозе.
Ученые полагают, что геомагнитная обстановка полностью стабилизируется не позднее вторника, 14 мая.
Накануне до Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря. Такая мощная вспышка стала причиной того, что в ночь на субботу над Крымом было видно полярное сияние.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
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