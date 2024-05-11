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Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном

Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном

Полярное сияние, которое наблюдали крымчане в ночь с 10 на 11 мая, было рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T13:50

2024-05-11T13:50

2024-05-11T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Полярное сияние, которое наблюдали крымчане в ночь с 10 на 11 мая, было рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным благодаря целой серии взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.До Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря, сообщал утром в субботу руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Выбросы солнечного вещества, которые происходят после вспышки, долетели до Земли, поскольку в это время светило было повернуто "нужной" стороной к нашей планете. Совпадение всех этих условий происходит очень редко, отметил Сергей Назаров.Цвет полярного сияния зависит от состояния газов в атмосфере и от того, на каком расстоянии от природного явления находится смотрящий. Даже один и тот же газ, пребывая в разных слоях воздуха в различных физических условиях, может светиться разными цветами, пояснил ученый."Разные уровни полярного сияния светятся разными цветами. Верхняя часть, шапка Полярного сияния, красная, а все остальные цвета сосредоточены внизу. И поэтому, когда мы смотрим на сияние издалека, то видим только красную шапку. А поскольку обычно полярные сияния происходят где-то далеко от Крыма, то мы обычно видим шапки сияния слабенькие, красненькие", - отметил Назаров.При этом мощность сияния ночью с 10 на 11 мая была такова, что цвета зеленого спектра также стали видны на полуострове примерно на сорок минут, добавил ученый.Последнее сияние в атмосфере крымчане могли наблюдать в ноябре 2023 года, а до этого – в апреле того же года. Но по мощности они были несопоставимы с нынешним. Такая частота этих природных явлений связана с тем, что каждые 10-11 лет происходит период максимальной солнечной активности, во время которого происходят вспышки на Солнце и вызванные этим магнитные бури.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буряМощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмыЗемлю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный удар

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