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Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном
Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном
Полярное сияние, которое наблюдали крымчане в ночь с 10 на 11 мая, было рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T13:50
2024-05-11T13:50
эксклюзивы риа новости крым
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полярное сияние
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
сергей назаров
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Полярное сияние, которое наблюдали крымчане в ночь с 10 на 11 мая, было рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным благодаря целой серии взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.До Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря, сообщал утром в субботу руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Выбросы солнечного вещества, которые происходят после вспышки, долетели до Земли, поскольку в это время светило было повернуто "нужной" стороной к нашей планете. Совпадение всех этих условий происходит очень редко, отметил Сергей Назаров.Цвет полярного сияния зависит от состояния газов в атмосфере и от того, на каком расстоянии от природного явления находится смотрящий. Даже один и тот же газ, пребывая в разных слоях воздуха в различных физических условиях, может светиться разными цветами, пояснил ученый."Разные уровни полярного сияния светятся разными цветами. Верхняя часть, шапка Полярного сияния, красная, а все остальные цвета сосредоточены внизу. И поэтому, когда мы смотрим на сияние издалека, то видим только красную шапку. А поскольку обычно полярные сияния происходят где-то далеко от Крыма, то мы обычно видим шапки сияния слабенькие, красненькие", - отметил Назаров.При этом мощность сияния ночью с 10 на 11 мая была такова, что цвета зеленого спектра также стали видны на полуострове примерно на сорок минут, добавил ученый.Последнее сияние в атмосфере крымчане могли наблюдать в ноябре 2023 года, а до этого – в апреле того же года. Но по мощности они были несопоставимы с нынешним. Такая частота этих природных явлений связана с тем, что каждые 10-11 лет происходит период максимальной солнечной активности, во время которого происходят вспышки на Солнце и вызванные этим магнитные бури.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буряМощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмыЗемлю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный удар
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крым, полярное сияние, крымская астрофизическая обсерватория (крао), сергей назаров, стихия, космос, магнитные бури, вспышки на солнце, общество, новости крыма, солнце
Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном

Полярное сияние в Крыму 11 мая стало рекордным по мощности за всю историю наблюдений

13:50 11.05.2024
 
© Фото пользователя ВКонтакте Дмитрия Филатова в группе "Наблюдательная астрономия"Северное сияние в Крыму
Северное сияние в Крыму
© Фото пользователя ВКонтакте Дмитрия Филатова в группе "Наблюдательная астрономия"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Полярное сияние, которое наблюдали крымчане в ночь с 10 на 11 мая, было рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным благодаря целой серии взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
До Земли дошла мощнейшая за 20 лет магнитная буря, сообщал утром в субботу руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Мы стали свидетелями редчайшего по мощности и по яркости полярного сияния в Крыму. Оно было связано с тем, что на Солнце произошло несколько вспышек возле огромного, рекордного по площади, солнечного пятна. Его до сих пор видно глазом без телескопа, только при помощи светофильтров. Вот этих мощных вспышек с вечера 7 мая до утра 9 мая произошло множество", - рассказал ученый.
Выбросы солнечного вещества, которые происходят после вспышки, долетели до Земли, поскольку в это время светило было повернуто "нужной" стороной к нашей планете. Совпадение всех этих условий происходит очень редко, отметил Сергей Назаров.

"Заряженные частички, прилетевшие от Солнца, смогли проникнуть в земную атмосферу и распространиться от обычных областей, где бывает полярное сияние, к более экваториальным широтам. Это были рекордные полярные сияния по мощности, потому что наложились ударные волны сразу от целой серии солнечных вспышек. Я не уверен, что в Крыму сияния такой яркости наблюдались вообще за всю историю метеонаблюдений", - подчеркнул астроном.

Цвет полярного сияния зависит от состояния газов в атмосфере и от того, на каком расстоянии от природного явления находится смотрящий. Даже один и тот же газ, пребывая в разных слоях воздуха в различных физических условиях, может светиться разными цветами, пояснил ученый.
© Фото пользователя ВКонтакте Татьяна Попович в группе "Наблюдательная астрономия"Северное сияние в Севастополе
Северное сияние в Севастополе
© Фото пользователя ВКонтакте Татьяна Попович в группе "Наблюдательная астрономия"
Северное сияние в Севастополе
"Разные уровни полярного сияния светятся разными цветами. Верхняя часть, шапка Полярного сияния, красная, а все остальные цвета сосредоточены внизу. И поэтому, когда мы смотрим на сияние издалека, то видим только красную шапку. А поскольку обычно полярные сияния происходят где-то далеко от Крыма, то мы обычно видим шапки сияния слабенькие, красненькие", - отметил Назаров.
При этом мощность сияния ночью с 10 на 11 мая была такова, что цвета зеленого спектра также стали видны на полуострове примерно на сорок минут, добавил ученый.
Последнее сияние в атмосфере крымчане могли наблюдать в ноябре 2023 года, а до этого – в апреле того же года. Но по мощности они были несопоставимы с нынешним. Такая частота этих природных явлений связана с тем, что каждые 10-11 лет происходит период максимальной солнечной активности, во время которого происходят вспышки на Солнце и вызванные этим магнитные бури.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПолярное сияниеКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)Сергей НазаровСтихиякосмосМагнитные буриВспышки на СолнцеОбществоНовости КрымаСолнце
 
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