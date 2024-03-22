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Землю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный удар

Землю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный удар - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Землю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный удар

Серия геомагнитных возмущений ожидается в конце марта, а в апреле Землю накроет затяжная двухдневная магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T19:25

2024-03-22T19:25

2024-03-22T19:25

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Серия геомагнитных возмущений ожидается в конце марта, а в апреле Землю накроет затяжная двухдневная магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По прогнозу ученых, ближайшее возбуждение магнитосферы произойдет в субботу, 23 марта в 6 часов утра и продлится до полудня. Однако его сила не достигнет значений равных магнитному шторму. Далее до середины следующего месяца космическая обстановка будет спокойной.Следующая вспышка ожидается 16 апреля, она будет продолжаться до вечера 17 числа и достигнет уровня G1, который , по классификации ученых, означает слабую бурю. Максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он не исключил, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть ЗемлюДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце

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магнитные бури, метеозависимость, солнце, здоровье, космос, общество, новости