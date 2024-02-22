https://crimea.ria.ru/20240222/dva-moschnykh-vzryva-proizoshli-na-solntse---vybrosy-mogut-zadet-zemlyu--1135151467.html
Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть Землю
Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть Землю - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть Землю
Две подряд мощные вспышки произошли на Солнце. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Две подряд мощные вспышки произошли на Солнце. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, такое событие зафиксировано впервые за семь лет. По данным ученых, в последний раз такое "задвоенное" космическое явление фиксировали в сентябре 2017 года. Отмечается, что это исключительная редкость, которая свидетельствует о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности."По предварительным оценкам, выброшенные плазменные облака проходят мимо Земли, хотя и на довольно близком расстоянии. В целом, нашей планете пока удается достаточно успешно "уклоняться" от солнечных ударов… Более точная информация о траектории солнечных выбросов появится до конца суток. Не исключено, что край облака все же зацепит планету", - заявляют ученые.14 февраля Земля уже оказывалась под ударом солнечных протонов высоких энергий, которые способны нарушать работу космической техники и летательных аппаратов на больших высотах. С начала года на Солнце произошло пять взрывов высшей силы, но во всех случаях на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Геомагнитные и технологические последствия во всех случаях пока были минимальны. Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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солнце, магнитные бури, космос, ран, новости, земля, в мире
Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть Землю
Две мощные вспышки подряд произошли на Солнце впервые за 6,5 лет - ученые
14:07 22.02.2024 (обновлено: 14:08 22.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Две подряд мощные вспышки произошли на Солнце. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, такое событие зафиксировано впервые за семь лет.
"Две вспышки высшего балла X произошли 22 февраля на Солнце. Максимум первой зарегистрирован ночью в 02:17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между 9 и 10 утра и продолжает развиваться. По предварительным данным, во время обоих событий в межпланетное пространство были выброшены крупные объемы солнечной массы с высокими скоростями", - говорится в сообщении Лаборатории.
По данным ученых, в последний раз такое "задвоенное" космическое явление фиксировали в сентябре 2017 года. Отмечается, что это исключительная редкость, которая свидетельствует о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности.
"По предварительным оценкам, выброшенные плазменные облака проходят мимо Земли, хотя и на довольно близком расстоянии. В целом, нашей планете пока удается достаточно успешно "уклоняться" от солнечных ударов… Более точная информация о траектории солнечных выбросов появится до конца суток. Не исключено, что край облака все же зацепит планету", - заявляют ученые.
14 февраля Земля уже оказывалась под ударом
солнечных протонов высоких энергий, которые способны нарушать работу космической техники и летательных аппаратов на больших высотах. С начала года на Солнце произошло пять взрывов высшей силы, но во всех случаях на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Геомагнитные и технологические последствия во всех случаях пока были минимальны.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь
, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.
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