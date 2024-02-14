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К Земле движутся облака плазмы - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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К Земле движутся облака плазмы
К Земле движутся облака плазмы - РИА Новости Крым, 14.02.2024
К Земле движутся облака плазмы
Земля оказалась под ударом солнечных протонов высоких энергий, это может нарушить работу космической техники и летательных аппаратов на больших высотах,... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T08:16
2024-02-14T08:08
космос
солнце
магнитные бури
наука и технологии
общество
ран
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Земля оказалась под ударом солнечных протонов высоких энергий, это может нарушить работу космической техники и летательных аппаратов на больших высотах, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Как поясняют ученые, это поток протонов ослабляет защиту магнитного поля, что может привести к нарушениям в работе космической техники, особенно на высоких орбитах. Кроме того, при событиях такого уровня возможна радиационная нагрузка при полетах на больших высотах вблизи полярных широт. При этом объекты на Земле не пострадают, а перелеты пассажирских рейсов на обычных высотах считаются безопасными.Во вторник Землю накрыла магнитная буря. В последующие сутки магнитный фон также будет повышен. Далее до конца месяца геомагнитных возмущений не ожидается – следующая вспышка уровня G1, по прогнозам ученых, произойдет только 10 марта. Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как сообщал ранее РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, магнитные бури эти дни связаны именно с таким обстоятельством. В полярных областях высока вероятность северных сияний. Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
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космос, солнце, магнитные бури, наука и технологии, общество, ран, новости
К Земле движутся облака плазмы

Потоки солнечных протонов летят к Земле и могут нарушить работу космической техники

08:16 14.02.2024
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Земля оказалась под ударом солнечных протонов высоких энергий, это может нарушить работу космической техники и летательных аппаратов на больших высотах, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
"До Земли дошли потоки высокоэнергичных протонов от серии солнечных вспышек, произошедших на видимой части солнечного диска. Уровень частиц с энергиями от 10 до 100 МэВ в настоящее время превышает довспышечный уровень примерно в 10-20 раз", - сказано на официальном сайте Лаборатории.
Как поясняют ученые, это поток протонов ослабляет защиту магнитного поля, что может привести к нарушениям в работе космической техники, особенно на высоких орбитах. Кроме того, при событиях такого уровня возможна радиационная нагрузка при полетах на больших высотах вблизи полярных широт. При этом объекты на Земле не пострадают, а перелеты пассажирских рейсов на обычных высотах считаются безопасными.
"Облака солнечной плазмы, выброшенные в межпланетное пространство в ходе той же серии вспышек, дойдут до Земли в среду", - уточняют ученые.
Во вторник Землю накрыла магнитная буря. В последующие сутки магнитный фон также будет повышен. Далее до конца месяца геомагнитных возмущений не ожидается – следующая вспышка уровня G1, по прогнозам ученых, произойдет только 10 марта.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как сообщал ранее РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, магнитные бури эти дни связаны именно с таким обстоятельством. В полярных областях высока вероятность северных сияний.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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космосСолнцеМагнитные буриНаука и технологииОбществоРАННовости
 
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