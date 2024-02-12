Рейтинг@Mail.ru
Во вторник Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240212/vo-vtornik-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1134887666.html
Во вторник Землю накроет магнитная буря
Во вторник Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Во вторник Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T20:41
2024-02-12T20:41
магнитные бури
новости
космос
природа
ран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111506/92/1115069294_0:2:966:545_1920x0_80_0_0_6598c58cddd076f6f71a0192d5929e80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к полудню вторника, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон также будет повышен. Далее до конца месяца геомагнитных возмущений не ожидается – следующая вспышка уровня G1, по прогнозам ученых, произойдет только 10 марта.G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как сообщал ранее РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, магнитные бури эти дни связаны именно с таким обстоятельством. В полярных областях высока вероятность северных сияний.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111506/92/1115069294_117:0:848:548_1920x0_80_0_0_98a3dbbc25faa764cd3896e8f5c76960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, новости, космос, природа, ран
Во вторник Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

20:41 12.02.2024
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / AlexmitТемная материя
Темная материя
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Alexmit
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к полудню вторника, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон также будет повышен. Далее до конца месяца геомагнитных возмущений не ожидается – следующая вспышка уровня G1, по прогнозам ученых, произойдет только 10 марта.
G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как сообщал ранее РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, магнитные бури эти дни связаны именно с таким обстоятельством. В полярных областях высока вероятность северных сияний.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце
 
Магнитные буриНовостикосмосПриродаРАН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Главное за день: 12 февраля
22:34Главные новости Крыма: 12 февраля
22:18Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона
21:52Что такое ледяной дождь и чем он опасен
21:32На сколько дней Крыму хватит воды
21:01В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте
20:41Во вторник Землю накроет магнитная буря
20:18Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме
20:11Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписание
19:45Стрельба в Севастополе – что происходит
19:15Ремонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток Крыма
18:39На одной ступени с Гитлером: эксперт об обмене Киевом праха Столыпина
18:10В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить
17:46Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе
17:14Путин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет
16:49Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
16:22Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин
16:03В Крыму растет заболеваемость COVID-19
15:32Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
15:03ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки
Лента новостейМолния