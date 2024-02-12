https://crimea.ria.ru/20240212/vo-vtornik-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1134887666.html
Во вторник Землю накроет магнитная буря
Во вторник Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Во вторник Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T20:41
2024-02-12T20:41
2024-02-12T20:41
магнитные бури
новости
космос
природа
ран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111506/92/1115069294_0:2:966:545_1920x0_80_0_0_6598c58cddd076f6f71a0192d5929e80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к полудню вторника, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон также будет повышен. Далее до конца месяца геомагнитных возмущений не ожидается – следующая вспышка уровня G1, по прогнозам ученых, произойдет только 10 марта.G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как сообщал ранее РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, магнитные бури эти дни связаны именно с таким обстоятельством. В полярных областях высока вероятность северных сияний.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111506/92/1115069294_117:0:848:548_1920x0_80_0_0_98a3dbbc25faa764cd3896e8f5c76960.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, новости, космос, природа, ран
Во вторник Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря ожидается на Земле во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к полудню вторника, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон также будет повышен. Далее до конца месяца геомагнитных возмущений не ожидается – следующая вспышка уровня G1, по прогнозам ученых, произойдет только 10 марта.
G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как сообщал ранее РИА Новости Крым
научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров
, магнитные бури эти дни связаны именно с таким обстоятельством. В полярных областях высока вероятность северных сияний.
Читайте также на РИА Новости Крым: