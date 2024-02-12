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Во вторник Землю накроет магнитная буря

Во вторник Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Во вторник Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T20:41

2024-02-12T20:41

2024-02-12T20:41

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 13 февраля. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к полудню вторника, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон также будет повышен. Далее до конца месяца геомагнитных возмущений не ожидается – следующая вспышка уровня G1, по прогнозам ученых, произойдет только 10 марта.G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как сообщал ранее РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, магнитные бури эти дни связаны именно с таким обстоятельством. В полярных областях высока вероятность северных сияний.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце

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магнитные бури, новости, космос, природа, ран