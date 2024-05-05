https://crimea.ria.ru/20240505/moschnye-vzryvy-proiskhodyat-na-solntse---k-zemle-letyat-potoki-plazmy-1137064052.html

Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы

Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы

Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T15:05

2024-05-05T15:05

2024-05-05T15:05

солнце

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, актив Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.По данным ученых, полная энергия солнечных взрывов находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей за последние 5-6 лет. Из-за отсутствия в короне Солнца крупных запасов массы, вспышки пока имеют слабую силу, однако, по мнению ученых, в сторону Земли могло уйти не менее 3-4 плазменных облаков умеренного размера со скоростями около 1000 км/с."В научном сообществе обсуждается высокая вероятность Солнца выйти на пик цикла в течение 2-3 месяцев. Вечером возможен приход к Земле первого из выбросов массы — от вспышки X уровня, произошедшей позавчера, 3 мая. Вероятность вспышек высшего балла X сегодня составляет около 60%", - предупреждают специалисты.По их прогнозам, суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов. При этом бури могут достигать большого уровня мощности G2.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, магнитные бури, метеозависимость, здоровье, космос, астрономия, новости