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Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы
Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы
Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T15:05
2024-05-05T15:05
2024-05-05T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, актив Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.По данным ученых, полная энергия солнечных взрывов находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей за последние 5-6 лет. Из-за отсутствия в короне Солнца крупных запасов массы, вспышки пока имеют слабую силу, однако, по мнению ученых, в сторону Земли могло уйти не менее 3-4 плазменных облаков умеренного размера со скоростями около 1000 км/с."В научном сообществе обсуждается высокая вероятность Солнца выйти на пик цикла в течение 2-3 месяцев. Вечером возможен приход к Земле первого из выбросов массы — от вспышки X уровня, произошедшей позавчера, 3 мая. Вероятность вспышек высшего балла X сегодня составляет около 60%", - предупреждают специалисты.По их прогнозам, суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов. При этом бури могут достигать большого уровня мощности G2.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды
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солнце, магнитные бури, метеозависимость, здоровье, космос, астрономия, новости
Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы
Из-за мощных вспышек на Солнце Землю ждет затяжная магнитная буря - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым.
Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии
Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, актив Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.
"За прошедшие сутки произошло более 20 вспышек, в том числе 10 вспышек уровня M, соответствующих четвертому уровню по 5-балльной шкале событий на Солнце. Трем событиям, уровня M9.1, M8.4, M9.0 не хватило всего 10-20 % мощности до высшего балла X", - сказано в сообщении.
По данным ученых, полная энергия солнечных взрывов находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек уровня M в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей за последние 5-6 лет.
Из-за отсутствия в короне Солнца крупных запасов массы, вспышки пока имеют слабую силу, однако, по мнению ученых, в сторону Земли могло уйти не менее 3-4 плазменных облаков умеренного размера со скоростями около 1000 км/с.
"В научном сообществе обсуждается высокая вероятность Солнца выйти на пик цикла в течение 2-3 месяцев. Вечером возможен приход к Земле первого из выбросов массы — от вспышки X уровня, произошедшей позавчера, 3 мая. Вероятность вспышек высшего балла X сегодня составляет около 60%", - предупреждают специалисты.
По их прогнозам, суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая
может составить около 30 часов. При этом бури могут достигать большого уровня мощности G2.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца
. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.
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