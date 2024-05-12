https://crimea.ria.ru/20240512/evakuatsiya-zhiteley-iz-belgoroda--feyk-1137216808.html

Эвакуация жителей из Белгорода – фейк

Эвакуация жителей из Белгорода – фейк - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Эвакуация жителей из Белгорода – фейк

Объявления по радио об эвакуации жителей Белгорода из-за обрушения многоквартирного жилого дома являются фейком. Сообщение об этом появилось в официальном... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T19:10

2024-05-12T19:10

2024-05-12T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Объявления по радио об эвакуации жителей Белгорода из-за обрушения многоквартирного жилого дома являются фейком. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале мэрии БелгородаВ мэрии заверили, что распространяемая информация не соответствует действительности."Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области", – уточнили в мэрии.В последнее время в Белгородской области все чаще стали появляться фейковые вбросы. Власти просят гостей и жителей региона доверять исключительно официальным источникам информации.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20.В Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории УкраиныВСУ теряют позиции и несут страшные потериБойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу

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новости, белгород, происшествия, фейк, эвакуация