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Эвакуация жителей из Белгорода – фейк - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Эвакуация жителей из Белгорода – фейк
Эвакуация жителей из Белгорода – фейк - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Эвакуация жителей из Белгорода – фейк
Объявления по радио об эвакуации жителей Белгорода из-за обрушения многоквартирного жилого дома являются фейком. Сообщение об этом появилось в официальном... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T19:10
2024-05-12T19:10
новости
белгород
происшествия
фейк
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Объявления по радио об эвакуации жителей Белгорода из-за обрушения многоквартирного жилого дома являются фейком. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале мэрии БелгородаВ мэрии заверили, что распространяемая информация не соответствует действительности."Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области", – уточнили в мэрии.В последнее время в Белгородской области все чаще стали появляться фейковые вбросы. Власти просят гостей и жителей региона доверять исключительно официальным источникам информации.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20.В Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории УкраиныВСУ теряют позиции и несут страшные потериБойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, белгород, происшествия, фейк, эвакуация
Эвакуация жителей из Белгорода – фейк

Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей из-за обстрелов

19:10 12.05.2024
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Объявления по радио об эвакуации жителей Белгорода из-за обрушения многоквартирного жилого дома являются фейком. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале мэрии Белгорода

"В сети появился фейк – губернатор Вячеслав Гладков объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после массовых жертв в результате обрушения дома", – говорится в сообщении.

В мэрии заверили, что распространяемая информация не соответствует действительности.
"Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области", – уточнили в мэрии.
В последнее время в Белгородской области все чаще стали появляться фейковые вбросы. Власти просят гостей и жителей региона доверять исключительно официальным источникам информации.
Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.
Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20.
В Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.
На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
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Заголовок открываемого материала
19:27Число жертв в Белгороде выросло до семи
19:10Эвакуация жителей из Белгорода – фейк
18:49ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших
18:27Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший
18:24Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
18:10Еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде
18:01Увеличилось число пострадавших при обрушении дома в Белгороде
17:46Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов
17:43На месте разбора завалов дома в Белгороде объявили угрозу обрушения
17:34Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде
17:23Из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде достали двоих погибших
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16:43Россия на пути новых испытаний – Аксенов
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