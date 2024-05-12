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Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T18:24
2024-05-12T18:38
владимир сальдо
новости
херсонская область
himars
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также он уточнил, что есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе, подчеркнул глава региона.Накануне три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, были ранены при ударе украинских боевиков ракетами HIMARS по Донецку.
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владимир сальдо, новости, херсонская область, himars, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие

Мирные жители пострадали в результате обстрела Скадовска – Сальдо

18:24 12.05.2024 (обновлено: 18:38 12.05.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСкадовск обстреляли из HIMARS
Скадовск обстреляли из HIMARS
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Враг обстрелял Скадовск ракетами "Химарс": две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также он уточнил, что есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе, подчеркнул глава региона.
Накануне три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, были ранены при ударе украинских боевиков ракетами HIMARS по Донецку.
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Владимир СальдоНовостиХерсонская областьHIMARSПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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