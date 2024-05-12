https://crimea.ria.ru/20240512/skadovsk-obstrelyali-iz-himars--est-postradavshie-1137216207.html
Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T18:24
2024-05-12T18:24
2024-05-12T18:38
владимир сальдо
новости
херсонская область
himars
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137216463_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b35a4e010fd0e00f1aaec804344a2f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также он уточнил, что есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе, подчеркнул глава региона.Накануне три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, были ранены при ударе украинских боевиков ракетами HIMARS по Донецку.
https://crimea.ria.ru/20240512/pod-zavalami-doma-v-belgorode-nayden-esche-odin-pogibshiy-1137216258.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137216463_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_506de76b5fafbd4cf39f8c6d5d93188a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, новости, херсонская область, himars, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
Мирные жители пострадали в результате обстрела Скадовска – Сальдо
18:24 12.05.2024 (обновлено: 18:38 12.05.2024)