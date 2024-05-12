https://crimea.ria.ru/20240512/skadovsk-obstrelyali-iz-himars--est-postradavshie-1137216207.html

Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие

Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие

Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T18:24

2024-05-12T18:24

2024-05-12T18:38

владимир сальдо

новости

херсонская область

himars

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Мирные жители пострадали при ударе украинских боевиков по Скадовску. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также он уточнил, что есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе, подчеркнул глава региона.Накануне три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, были ранены при ударе украинских боевиков ракетами HIMARS по Донецку.

https://crimea.ria.ru/20240512/pod-zavalami-doma-v-belgorode-nayden-esche-odin-pogibshiy-1137216258.html

херсонская область

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2024

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владимир сальдо, новости, херсонская область, himars, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)