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Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в Донецке
Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в Донецке - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в Донецке
Три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T15:07
2024-05-11T15:07
2024-05-11T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли, еще восемь, в том числе ребенок, ранены при ударе украинских боевиков по Донецку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что прямое попадание ракеты HIMARS зафиксировано в Кировском районе города. Под ударом оказался ресторан.Кроме того, ранения получили 12-летняя девочка, четыре мужчины и трое женщин. Их обследуют медики, предварительно состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.Утром 11 мая Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.В течение дня боевики несколько раз атаковали гражданские машины при помощи беспилотников. В результате есть погибший и раненые.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человекРоссия вернет мир в Донбасс – ПутинДве женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку
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Три человека погибли при атаке ракетами HIMARS в Донецке
Три человека погибли и восемь ранены при ударе ВСУ по ресторану в Донецке ракетами HIMARS
15:07 11.05.2024 (обновлено: 15:29 11.05.2024)