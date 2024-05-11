https://crimea.ria.ru/20240511/rossiya-vernet-mir-v-donbass--putin-1137192448.html

Россия вернет мир в Донбасс – Путин

Россия вернет мир в Донбасс – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Россия вернет мир в Донбасс – Путин

Мир вернется на земли Донбасса, Россия поможет решить самые сложны задачи. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю 10-летия образования Донецкой и... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T10:47

2024-05-11T10:47

2024-05-11T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Мир вернется на земли Донбасса, Россия поможет решить самые сложны задачи. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю 10-летия образования Донецкой и Луганской народных республик сказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ДНР сегодня - это полноправный субъект России, который поддерживает вся страна. При помощи народа со всех уголков большой России развивается и Луганская Народная Республика. Президент отметил, что восемь лет в условиях блокады обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной – Россией". А в ходе референдума 11 мая 2014 года показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве.11 мая на референдуме в ДНР проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Луганской Народной Республике за независимость проголосовали 96,2% граждан, сообщает РИА Новости.15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту России о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 21 февраля с такой просьбой к Владимиру Путину обратились главы Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день президент Российской Федерации обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

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