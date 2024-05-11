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Россия вернет мир в Донбасс – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Россия вернет мир в Донбасс – Путин
Россия вернет мир в Донбасс – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Россия вернет мир в Донбасс – Путин
Мир вернется на земли Донбасса, Россия поможет решить самые сложны задачи. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю 10-летия образования Донецкой и... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T10:47
2024-05-11T10:49
владимир путин (политик)
россия
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Мир вернется на земли Донбасса, Россия поможет решить самые сложны задачи. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю 10-летия образования Донецкой и Луганской народных республик сказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ДНР сегодня - это полноправный субъект России, который поддерживает вся страна. При помощи народа со всех уголков большой России развивается и Луганская Народная Республика. Президент отметил, что восемь лет в условиях блокады обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной – Россией". А в ходе референдума 11 мая 2014 года показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве.11 мая на референдуме в ДНР проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Луганской Народной Республике за независимость проголосовали 96,2% граждан, сообщает РИА Новости.15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту России о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 21 февраля с такой просьбой к Владимиру Путину обратились главы Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день президент Российской Федерации обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://crimea.ria.ru/20240511/put-domoy-donbass-otmechaet-desyatiletie-referendumov-o-nezavisimosti-1137191813.html
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владимир путин (политик), россия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, новости
Россия вернет мир в Донбасс – Путин

Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

10:47 11.05.2024 (обновлено: 10:49 11.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Мир вернется на земли Донбасса, Россия поможет решить самые сложны задачи. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю 10-летия образования Донецкой и Луганской народных республик сказал президент РФ Владимир Путин.

"За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы обязательно вернем мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что ДНР сегодня - это полноправный субъект России, который поддерживает вся страна.
При помощи народа со всех уголков большой России развивается и Луганская Народная Республика.

"Она рождалась в сложное, драматичное время, когда в Киеве был совершен вооруженный государственный переворот. Власть захватили националисты, которые пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры. Несмотря на агрессивные действия неонацистов, вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплоченности и успешного развития", - отметил Путин.

Президент отметил, что восемь лет в условиях блокады обстрелов и провокаций неонацистов жители республики защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили "непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной – Россией". А в ходе референдума 11 мая 2014 года показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве.
11 мая на референдуме в ДНР проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Луганской Народной Республике за независимость проголосовали 96,2% граждан, сообщает РИА Новости.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту России о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 21 февраля с такой просьбой к Владимиру Путину обратились главы Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день президент Российской Федерации обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
10:19
Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости
 
Владимир Путин (политик)РоссияСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новые регионы РоссииНовости
 
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