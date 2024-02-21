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Независимость Донбасса: как Россия два года назад предложила ЛДНР дружбу - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Независимость Донбасса: как Россия два года назад предложила ЛДНР дружбу
Независимость Донбасса: как Россия два года назад предложила ЛДНР дружбу - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Независимость Донбасса: как Россия два года назад предложила ЛДНР дружбу
Два года назад 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T18:51
2024-02-21T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Два года назад 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками. Это событие спустя восемь лет стало для жителей Донбасса долгожданным и выстраданным. Впереди еще полное освобождение территорий и восстановление мирной жизни, поэтому работы много, но вся она - во благо Родины, рассказали РИА Новости Крым непосредственные участники тех событий и политики, которые сегодня представляют регионы в Госдуме.Важный шаг большого путиДепутат Госдумы России от Донецкой Народной Республики Александр Бородай в 2014 году стоял у истоков создания ДНР в качестве ее первого премьер-министра. Он отметил, что воссоединение с Россией стало этапом большого пути, и работа еще продолжается."Россия – наша общая Родина, частью которой является Крым и Донбасс, и другие территории, которые еще пока заняты противником. Поэтому освобождение одной из территорий – знаковый этап в моей жизни и важный этап в истории России. Процесс начался в 2014 году, прошел многие точки, одной из которых было официальное присоединение Донецкой и Луганской народных республик к Российской Федерации, также как вскоре после этого – Херсонской и Запорожской областей, а до этого, в 2014 году, Республики Крым и города Севастополя, – сказал Бородай. – Все это этапы большого пути. И этот путь далеко не пройден. Поэтому – все за работу!".Право говорить и думать на родном языкеДепутат Госдумы от Луганской Народной Республики Виктор Водолацкий, вспоминая этот день, рассказал, что два года назад народ Донбасса с замиранием сердца и слезами на глазах ждал решения президента России Владимира Путина."Ровно два года назад Российская Федерация, в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, признала независимость народных республик. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республиками. Это подарило надежду людям на светлое и мирное будущее, право говорить и думать на родном языке, жить на своей земле, чтить свою историю и своих, а не навязанных, героев", – отметил политик.Здесь русские люди - Россия будет их защищатьДепутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик назвал события 21 февраля 2022 года демонстрацией исторической справедливости."Россия заявила всему миру, что здесь живут русские люди, и мы их будем защищать, – сказал Белик и добавил, – Этого дня жители Донбасса ждали долгих восемь лет под обстрелами и угрозами карателей".Он подчеркнул, что, несмотря на то, что процесс полного освобождения территорий еще идет, а ВСУ предпринимают попытки террористических атак, регионы налаживают мирную жизнь: отстраивается и восстанавливается инфраструктура, медицинские и транспортные объекты, создаются рабочие места.Политик подчеркнул, что все это уже давно понимают и на Украине. Путь в Россию11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях состоялся общенародный референдум, после которого 12 мая власти ЛДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться в Новороссию. Коллективный Запад и Украина посчитали волеизъявление жителей Донбасса незаконным. Россия заявила об "уважении итогов референдума", однако де-юре его не признала.Госдума 15 февраля 2022 года проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Выступая на заседании Совбеза Владимир Путин подчеркнул, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. Тем не менее, "киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях" и сейчас, по словам президента, обострение идет в третий раз.21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость и суверенитет республик, а также заключить с ними договор о дружбе и сотрудничестве, в том числе в военной сфере.В этот же день Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Ранним утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Целями СВО стали "демилитаризация и денацификация Украины", передача суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньшеДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинУтверждена программа социально-экономического развития новых регионов
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, история, россия, новые регионы россии, общество, политика, государственная дума рф
Независимость Донбасса: как Россия два года назад предложила ЛДНР дружбу

Вторая годовщина признания независимости Донбасса Россией - история и планы

18:51 21.02.2024 (обновлено: 19:32 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Два года назад 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками. Это событие спустя восемь лет стало для жителей Донбасса долгожданным и выстраданным. Впереди еще полное освобождение территорий и восстановление мирной жизни, поэтому работы много, но вся она - во благо Родины, рассказали РИА Новости Крым непосредственные участники тех событий и политики, которые сегодня представляют регионы в Госдуме.

Важный шаг большого пути

Депутат Госдумы России от Донецкой Народной Республики Александр Бородай в 2014 году стоял у истоков создания ДНР в качестве ее первого премьер-министра. Он отметил, что воссоединение с Россией стало этапом большого пути, и работа еще продолжается.
"Россия – наша общая Родина, частью которой является Крым и Донбасс, и другие территории, которые еще пока заняты противником. Поэтому освобождение одной из территорий – знаковый этап в моей жизни и важный этап в истории России. Процесс начался в 2014 году, прошел многие точки, одной из которых было официальное присоединение Донецкой и Луганской народных республик к Российской Федерации, также как вскоре после этого – Херсонской и Запорожской областей, а до этого, в 2014 году, Республики Крым и города Севастополя, – сказал Бородай. – Все это этапы большого пути. И этот путь далеко не пройден. Поэтому – все за работу!".

Право говорить и думать на родном языке

Депутат Госдумы от Луганской Народной Республики Виктор Водолацкий, вспоминая этот день, рассказал, что два года назад народ Донбасса с замиранием сердца и слезами на глазах ждал решения президента России Владимира Путина.
"Ровно два года назад Российская Федерация, в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, признала независимость народных республик. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республиками. Это подарило надежду людям на светлое и мирное будущее, право говорить и думать на родном языке, жить на своей земле, чтить свою историю и своих, а не навязанных, героев", – отметил политик.

Здесь русские люди - Россия будет их защищать

Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик назвал события 21 февраля 2022 года демонстрацией исторической справедливости.
"Россия заявила всему миру, что здесь живут русские люди, и мы их будем защищать, – сказал Белик и добавил, – Этого дня жители Донбасса ждали долгих восемь лет под обстрелами и угрозами карателей".
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что процесс полного освобождения территорий еще идет, а ВСУ предпринимают попытки террористических атак, регионы налаживают мирную жизнь: отстраивается и восстанавливается инфраструктура, медицинские и транспортные объекты, создаются рабочие места.

"Когда мы победим, эти республики будут полностью интегрированы в Российскую Федерацию и, разумеется, расцветут. "Донецк" и "Луганск" будут звучать гордо не только за военные подвиги, но и за комфортную жизнь в этих городах", – уверен Белик.

Политик подчеркнул, что все это уже давно понимают и на Украине.

Путь в Россию

11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях состоялся общенародный референдум, после которого 12 мая власти ЛДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться в Новороссию. Коллективный Запад и Украина посчитали волеизъявление жителей Донбасса незаконным. Россия заявила об "уважении итогов референдума", однако де-юре его не признала.
Госдума 15 февраля 2022 года проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Выступая на заседании Совбеза Владимир Путин подчеркнул, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. Тем не менее, "киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях" и сейчас, по словам президента, обострение идет в третий раз.
21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость и суверенитет республик, а также заключить с ними договор о дружбе и сотрудничестве, в том числе в военной сфере.
В этот же день Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ранним утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Целями СВО стали "демилитаризация и денацификация Украины", передача суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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